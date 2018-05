„Blickwinkel“ eröffnet neue Brillenperspektiven

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Das Ladenlokal an der Ecke Dammhast- und Amtswallstraße hat schon viele Mieter kommen und wieder gehen gesehen. Lebensmittel, Schuhe, Kosmetika, Parfüms und Mode wurden dort verkauft, bis der kleine Laden eine Weile lang leerstand. Als Ende vergangenen Jahres der Optiker Jochen Kühne überraschend sein Geschäft an der Dammhaststraße zumachte, überlegte sich Optikerin Jutta Humburg, an der Dammhaststraße eine Filiale zu eröffnen. Allerdings mit einem neuen Konzept und eben in einem anderen Ladenlokal. Komplettbrillen zum Festpreis werden in dem Lokal Dammhaststraße 35 seit Mittwoch angeboten, keine Markenware wie im Stammgeschäft an der Berliner Straße bei Augenoptik Klöter, aber Qualitätsbrillen für Preisbewusste, wie Jutta Humburg betont.

Von der Idee bis zur Eröffnung vergingen sechs Monate, die Jutta Humburg nutzte, um ein schickes Ladenlokal einzurichten. Im skandinavischen Stil, wobei die Farben Weiß und Blau dominieren und die gerade einmal 50 Quadratmeter Verkaufsfläche deutlich größer erscheinen lassen. Zwei Ohrensessel strahlen zudem Behaglichkeit aus. Auffällig auch: Die Preisliste für Einstärken- und Gleitsichtbrille fand Platz in einem Bilderrahmen, der gut sichtbar im Geschäft angebracht ist. So könne sich der Kunde leicht selbst ausrechnen, was seine neue Brille kostet, begründet Jutta Humburg. Auch ein origineller Name war schnell gefunden: „Augenoptik Blickwinkel“. Zum Service des neuen Ladens gehört selbstverständlich auch die Brillenglasbestimmung in einem separaten Raum. Diese ist im Monat Mai kostenfrei. Vermessen wird wie bei „Augenoptik Klöter“ mit moderner 3-D-Technik. Zwei Mitarbeiterinnen wurden für das neue Geschäft gewonnen. Neben Augenoptikermeisterin Yvette Lortz berät auch Stine Hilgert die Kunden. Zu den ersten Gratulanten am Mittwochmorgen zähle Uta Kupsch als Verantwortliche für das Stadtmarketing in Zehdenick. Sie überbrachte die besten Glückwünsche von Bürgermeister Arno Dahlenburg und Stadtverordnetenvorsteher Hartmut Leib (beide SPD) zur Geschäftseröffnung. Die Lage nahe an der Havel könnte das Geschäft mit Touristen beflügeln, zeigte sich Kupsch optimistisch. Mit einem Strauß frisch gepflückter Pfingstrosen schaute Nachbarin Hannelore Wenk vorbei, um der Ladeninhaberin alles Gute zu wünschen. Jutta Humburg wies noch auf das deutlich breitere Service-Angebot in ihrem Stammgeschäft hin, das sich seit 68 Jahren nun schon in dritter Generation in Zehdenick befindet. Insgesamt beschäftigt die Augenoptikermeisterin, die das Geschäft von ihren Eltern übernahm, vier Mitarbeiterinnen in der Havelstadt. Jegliche und besondere Kundenwünsche werden im Stammhaus erfüllt. Dort werden auch Kontaktlinsen und vergrößernde Sehhilfen angeboten. Des Weiteren werden dort Vorsorgeuntersuchungen angeboten, um möglichst frühzeitig Auffälligkeiten am Auge zu entdecken. Ferner bietet Humburg die Abrechnung mit allen Krankenkassen an, sofern ein Versorgungsfall vorliegt und auch den Kauf im Brillenabo.

Das neue Geschäft „Blickwinkel“ in der Dammhaststraße 35 ist außer mittwochs von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet, sonnabends von 9 bis 12 Uhr.