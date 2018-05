Baumkontrolleure angezeigt

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs, nachdem Baumkontrolleure unangemeldet Grundstücke von Neuruppiner Gartenpächtern betreten und dort Bäume mit Schildern markiert haben.

Der Neuruppiner Rudolf Wendt ist einer der betroffenen Pächter von Grundstücken neben der Gartensparte „Fliederhain“. Er hatte am 1. Mai an Bäumen auf seinem Grundstück festgestellt, dass dort mit Schrauben Schilder angebracht worden waren. Geschehen war das in seiner Abwesenheit und ohne sein Wissen.

Wendt ist nicht allein. Nachbarn aus der Anlage haben ihm von ähnlichen Erfahrungen berichtet. Eine Augenzeugin habe beobachtet, wie sich Personen am 25. April mit einer Leiter Zutritt zu mehreren Grundstücken verschafft haben, sagte er dem RA.

Die Vorfälle stehen im Zusammenhang mit dem Baumkataster der Stadt Neuruppin, mit dessen Erstellung die Kommune eine Firma beauftragt hat. Bei der Erfassung geht es nicht nur um öffentliche Flächen, die von den kommunalen Baumwarten kontrolliert werden, sondern auch um sogenannte Fiskalflächen, zu denen das Pachtgrundstück von Wendt zählt. Pächter seien im Vorfeld einmal grundsätzlich durch die Stadt über das Vorhaben informiert worden, das sich das gesamte Jahr über hinzieht. Der beauftragte Sachverständige hat nach Auskunft von Stadtsprecherin Michaela Ott aber darüber hinaus den Auftrag, „für die erforderlichen Kontrollarbeiten vorab telefonisch Termine mit den entsprechenden Mietern beziehungsweise Pächtern zu vereinbaren. Offensichtlich wurde diese Information in wenigen Fällen versäumt“, so Ott. Das werde jetzt nachgeholt. Bei weiteren Fragen könnten sich Mieter und Pächter an das Sachgebiet Hochbau der Stadtverwaltung wenden.

Das unerlaubte Betreten fremder Grundstücke hat derweil für die Firma ein Nachspiel. Denn Wendt hatte am 1. Mai Anzeige erstattet. Dass die Kriminalpolizei dazu Ermittlungen aufgenommen hat, bestätigte Polizeisprecherin Dörte Röhrs.