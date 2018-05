Brandschutztag an der Germendorfer Grundschule

Mordsgaudi: Bis zu 16 Kinder quetschten sich in den Korb dieser Drehleiter, der allerdings am Boden blieb. © Foto: Friedhelm Brennecke

Friedhelm Brennecke

Germendorf (MOZ) Wie setze ich einen Feuerlöscher richtig ein? Von welcher Seite beginne ich, einen Brand zu löschen? Wen verständige ich im Brandfall? Diese und zahlreiche andere Fragen können jetzt die 191 Mädchen und Jungen der Grundschule Germendorf richtig beantworten. Auch den Feuerlöscher sind sie im Stande, nun korrekt zu bedienen. Gelernt haben sie die Theorie und auch die Praxis beim Brandschutztag, den die Kameradinnen und Kameraden der Germendorfer Feuerwehr jedes Jahr in der Grundschule veranstalten.

„Wir freuen uns über dieses Engagement der Feuerwehr und sind dankbar, dass sie unseren Kindern schon frühzeitig beibringt, wie sie sich im Brandfall zu verhalten haben“, sagt Schulleiterin Monika Grigoschat. Auch das Lehrerkollegium erhielt am Mittwoch eine Auffrischung in Sachen Brandschutz. Über eine Brandschutz-Arbeitsgemeinschaft an der Ganztagsschule hat die Feuerwehr bereits ein Standbein in der Bildungseinrichtung und rekrutiert damit nicht zuletzt auf diesem Wege ihren Nachwuchs. Weit und breit ist der Germendorfer Löschzug der stärkste einer freiwilligen Feuerwehr.

Zwölf aktive Mitglieder der Wehr nahmen sich am Mittwoch die Zeit, den Kindern auch die großen Fahrzeuge der hauptamtlichen Kräfte vorzustellen. Für die Mädchen und Jugend der ersten Klassen gab es eine Feuerwehr-Hüpfburg und feuerrote Tretmobile. Die Kinder spielerisch an die Aufgaben der Feuerwehr heranzuführen, ist das Thema. Auch Spaß soll es natürlich machen. Wer angesichts der Sommerhitze eine kleine Erfrischung suchte, rannte einfach an der Wassersprühkanone vorbei und erhaschte einige Tropfen des kühlen Nasses, das die Männer in den blauen Uniformen von Zeit zu Zeit verspritzten.

Eine Mordsgaudi war es für die Kinder schließlich auch, fast in Klassenstärke den Korb einer Drehleiter – allerdings nur am Boden – zu besteigen. Bis zu 16 Mädchen und Jungen quetschten sich in das enge Gestell, in dem im Einsatz gewöhnlich zwei Feuerwehrmänner aus luftiger Höhe Brände bekämpfen oder Menschenleben retten.