Riesenparty mit turbulentem Programm

Thomas Pilz

Barsdorf (MOZ) Es heißt zwar, viele Köche verderben den Brei. Doch das Barsdorfer Festkomitee beweist das Gegenteil. Vereint und mit Hilfe von engagierten Partnern von außerhalb bereiten die Ehrenamtler die Festlichkeiten anlässlich des 700. Dorfgeburtstages vor. Am 26. Mai und am 9. Juni steigen die Partys.

Es gibt selbstverständlich eine Person, die den Hut auf hat. Auch wenn er mitunter ziemlich drückt und schwer zu sein scheint: Veronika Kleßny, die Ortsvorsteherin, hält alle Fäden des Hutes zuverlässig in der Hand. Freilich mit der Hilfe engagierter Einheimischer. Allen voran die Kinder. „Die haben uns schon bei dem kürzlichen Ärger mit der Abholzung des Waldes bei Barsdorf kräftig unterstützt“, erklärt Kleßny nicht ohne Stolz. Die Steppkes haben sämtliche Holz-Laster gezählt, die mächtig viel Staub aufwirbelnd und Lärm verursachend den unbefestigten Zarenweg ins Dorf hinein rumpelten, um das geschlagene Holz abzutransportieren. Was für ein Ärger für die Anwohner, doch die Kinder führten Statistik, berichtet die Ortsvorsteherin.

Was den Nebeneffekt hatte, dass der Nachwuchs ein gutes Gespür für Umweltschutz entwickelte – mit der Folge, dass sich die Kinder ein entsprechendes Motto für das bevorstehende Jubiläum einfallen ließen, erklärt Veronika Kleßny lächelnd: „Rettet die Wälder und die Tiere!“.

Wie auch immer: Mit Prunk und Würde und vor allem feierlich wird das Jubiläum am 26. Mai in der Dorfkirche begangen. Für 14 Uhr soll zu einem ökumenischen Gottesdienst eingeladen werden, den Pfarrer Günther Schobert und Dekan Michael Ritschel gemeinsam abhalten. Der Grund: Das Barsdorfer Gotteshaus ist schon vor langer Zeit sowohl für die evangelischen als auch die katholischen Christen zur festen Heimstatt geworden.

Nach dem gemeinsamen Innehalten und Gedenken an die vielen Generationen von Barsdorfern, die das Dorf bevölkerten, wird das gesellige Beisammensein am Sportplatz stattfinden. Dort findet ein großer Kaffeeklatsch statt.

Freilich gilt es bis dahin, noch so einiges an Aufräumarbeiten zu leisten, betont die Ortsvorsteherin. Abgesehen davon, dass man schon Vieles erledigt habe: Beispielsweise Inge Knospe, Monika Howe, Angelika Zabel und Bärbel Belling legten sich mit der Ortsvorsteherin mächtig ins Zeug, um das Gotteshaus aus dem Winterschlaf zu holen und auf Vordermann zu bringen. Dies sei deshalb bereits ziemlich wichtig, weil Pfarrer Schobert und sein katholischer Kollege Pfarrer Thomas Höhle am vergangenen Himmelfahrtstag die Barsdorfer Kirche für ein gemeinsames Treffen nutzten. Sie unternahmen einen ökumenischen Ausflug und legten in Barsdorf einen Zwischenstopp ein.

Eine Person gibt es, der man außerdem zu Dank verpflichtet sei: Volkmar Müller, der zu Beginn des Jahres verstorben war.

Müller hatte vor Jahren im Rahmen einer ABM auch Fotos, Dias und Filme über das Dorfleben gesammelt, abgesehen von seinen legendären Filmvorführungen bei Tina in der Kneipe, und all das zusammengestellt. Leider kam es nicht mehr dazu, dass Kleßny mit ihm das Material auswerten und sortieren konnte. „Dankenswerterweise hat uns nun der aus Afrika zurückgekehrte Pfarrer Mario Luccesi geholfen, der in den 90er-Jahren als Kinopfarrer mit Volkmar Müller unterwegs war“, erläutert Kleßny. Und so wird es an diesem Festtag auch so einiges zu sehen und zu schmunzeln geben. „Ach, was haben wir gelacht gemeinsam mit Volkmar Müller und waren mit ihm auch gemeinsam traurig“, erinnert sich die Ortsvorsteherin.

Ausklingen wird das Fest am Sportplatz ab 17 Uhr mit Uwe Flock von der Lindower „Mobilen Kinder- und Jugendarbeit“ sowie dem Jugendchor der Lindower Partnerstadt in Tschechien namens Breznice. Anschließend könnten alle Mitglieder des Festkomitees und Familien fröhlich in den Haussee hüpfen.