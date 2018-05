400 junge Polizisten in Oranienburg vereidigt

In einer feierlichen Zeremonie sind am Mittwoch in Oranienburg knapp 400 angehende Polizisten vereidigt worden. Der Jüngste war dabei 17, der Älteste 40 Jahre alt. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hielt die Festrede. © Foto: Burkhard Keeve

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Die große Sporthalle der Polizeifachhochschule Oranienburg war schlicht zu klein für den Andrang an Besuchern und Ehrengästen, die am Mittwoch die feierliche Vereidigung von fast 400 angehenden Polizisten miterleben wollten.

1 400 Einladungen sind im Namen des Hochschulpräsidenten Rainer Grieger verschickt worden und es schien fast so, als ob alle der Einladung gefolgt sind. „So viele Besucher gab es noch nie“ zu einer Vereidigung, staunte auch Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD). Dabei hatte Schröter selbst einen wesentlichen Anteil daran. Hatte die rot-rote Regierung sich doch vom selbst verordneten Sparzwang bei der Polizei verabschiedet und die Stellschraube bei den Einstellungen deutlich aufgedreht. Wurden vor 20 Jahren nur 100 Stellen für neue Polizisten vergeben, stieg 2017 die Zahl erstmals auf knapp 400. Und es ist abzusehen, dass sich am hohen Einstellungsniveau so schnell nichts ändern wird. Das hat im wesentlichen zwei Gründe. Zum einen die hohe Zahl an Altersabgängen bei Brandenburgs Polizei und zum anderen die veränderte Sicherheitslage, Stichwort internationaler Terror.

Die 97 Frauen und 301 Männer, die ihre Ausbildung im April und Oktober des vergangenen Jahres begonnen haben, bekräftigen am Mittwoch mit dem Eid ihre besondere Verbindung zum Dienstherrn.

Innenminister Karl-Heinz Schröter hob die Bedeutung der Vereidigung hervor: „Damit bekennen sich die angehenden Polizistinnen und Polizisten zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und verpflichten sich, ihre Aufgaben stets gewissenhaft zu erfüllen.“ Die jungen Beamten, betonte Schröter weiter, müssten sich „ihrer besonderen Stellung in der Gesellschaft stets bewusst sein“ und verantwortungsbewusst handeln und Neutralität bewahren. Er hieß sie in der „Familie Polizei“ willkommen, deren oberster Dienstherr Schröter ist.

Nach der feierlichen Vereidigung ging es auf dem Campus der Fachhochschule fast wie auf einem Volksfest zu. Bei bestem Wetter und guter Laune gab es Bratwurst, Saft und Kaffee. Die Hochschule hatte neben den Gästen zur Vereidigung auch 60 Bundeswehrsoldaten eingeladen. Sie alle konnten sich an verschiedenen Infostände und etliche Stationen, über den Beruf des Polizisten informieren. Mittendrin auch die beiden frisch vereidigten Mathias Grothe und Dennis Merlin Leh. „Das war eine schöne Veranstaltung für die Familie“, sagte Grothe, der aus Niedersachsen stammt. Er selbst habe sich aber schon vor dem feierlichen Akt zugehörig zur Polizei gefühlt. Dennis Merlin Leh bezeichnete die Vereidigung als „etwas Besonderes“.