Blumen für Löwenbergs Verkehrsinseln

Volkmar Ernst

Löwenberg (MOZ) Noch sind die Pflanzen klein und zierlich und auf dem grauen Untergrund kaum zu sehen. Sie wurden gerade erst gesetzt. Doch Marco Krüger vom Bauamt des Löwenberger Landes weiß, dass zumindest die Stauden in der Mitte des Beetes bis zu einem Meter in die Höhe ragen werden. Abgestuft schließen sich weitere Pflanzen an, bis schließlich am Rand die Bodendecker für Farbe im Ortsbild sorgen werden. Genau das war auch der Grund für die gemeinsamen Aktivitäten von Ortsbeirat, Verwaltung und in diesem speziellen Fall der Firma Mauermann Küchen und der Löwenberger Apotheke.

Den Mitgliedern des Löwenberger Ortsbeirates war von Einwohnern immer wieder zugetragen worden, dass vor allem im Sommer der Bereich nur als öde und trockene Fläche wahrgenommen werde, die keinesfalls ein Schmuck für das Ortsbild sei. Dass sich die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofes der Flächen annehmen, sie gestalten und pflegen, dafür reichen die Kapazitäten nicht. Da nun kommen die Firma Mauermann und die Apotheke mit ins Spiel, denn sie machen genau das, was der Bauhof nicht leisten kann. Sie haben mit der Gemeinde eine Patenschaft zur Pflege der Flächen vereinbart. Sie werden die Pflanzen regelmäßig mit Wasser versorgen und auch gegen das Unkraut vorgehen. Die Gemeinde ist mit im Boot, weil sie die Flächen gestaltet hat. Der Rasen wurde entfernt, Mutterboden eingebracht, die Pflanzen gesetzt und schließlich die Oberfläche mit Granulat verschlossen. Darunter befindet sich ein Vlies, um das Unkraut am wachsen zu hindern. Im Herbst sollen noch Tulpenzwiebeln eingebracht werden, um für Farbtupfen im Frühling zu sorgen. Rot und Gelb dominieren als Farbe auf der Fläche der Verkehrsinsel, Lila vor der Apotheke. Übrigens hoffen alle Akteure darauf, dass sich sowohl für weitere Flächen in Löwenberg als auch in anderen Orten Nachahmer finden. (veb)