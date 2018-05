Gehälter in Oberhavel deutlich höher

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die Durchschnittsverdienste der Arbeitnehmer sind 2016 in allen Kreisen Brandenburgs gestiegen. Die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer lagen sowohl in den kreisfreien Städten als auch in den Landkreisen um 2,7 Prozent über den Vorjahresergebnissen, teilt das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg jetzt mit.

In den kreisfreien Städten waren die Verdienste der Arbeitnehmer mit durchschnittlich 29 815 Euro höher als in den Landkreisen mit 27 524 Euro. Im Landesdurchschnitt betrugen die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer 28 059 Euro. Die Arbeitnehmer in Oberhavel liegen dabei doppelt über dem Durchschnitt. Ihre Bruttogehälter waren mit 28 773 Euro sowohl höher als in ganz Brandenburg als auch im Landkreisvergleich.

In diese Pro-Kopf-Werte fließen die Verdienste aller Arbeitnehmer unabhängig vom zeitlichen Umfang ihrer Arbeitsverhältnisse ein. Demzufolge werden auch in Teilzeit und geringfügig Beschäftigte sowie Beschäftigte in Arbeitsgelegenheiten berücksichtigt. Die Veränderungen spiegeln also nicht nur die reine Verdienstentwicklung wider, sondern auch Änderungen der Struktur der Arbeitnehmer hinsichtlich ihrer Arbeitszeit und der Wirtschaftsbereiche.

Am meisten wurde in Potsdam (31 326 Euro) verdient, gefolgt von den Landkreisen Teltow-Fläming (29 947 Euro) und Dahme-Spreewald (28 935 Euro) und Oberhavel. In Teltow-Fläming waren 31 Prozent der Arbeitnehmer im Produzierenden Gewerbe beschäftigt und erzielten innerhalb des Landes die höchsten Durchschnittsverdienste in diesem Bereich. In Potsdam dominierten mit fast 94 Prozent der Arbeitnehmer die Dienstleistungsbereiche.

Die geringsten Verdienste wurden für die Prignitz (25 535 Euro) und das Havelland (25 776 Euro) ermittelt. Die Arbeitnehmer im Kreis Havelland erlangten seit 2010 allerdings die höchste Steigerung (plus 6 058 Euro), unter anderem, weil sich der Anteil geringfügig Beschäftigter an den Arbeitnehmern halbierte. In Oberhavel stieg das durchschnittliche Bruttogehalt seit 2010 um 4 829 Euro. (bu)