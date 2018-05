Die Erde fiebert

Silvia Passow

Schönwalde-Glien „Ohne Energiewende wird’s richtig teuer.“ Zu dem Thema referierte kürzlich Prof. Dr. Eberhard Müller (Bündnis90/Die Grünen) im „Politischen Salon Schönwalde“. Moderiert wurde der Abend von Karl-Heinz Kordt, ebenfalls Bündnis 90/Die Grünen.

Rund zwanzig Besucher kamen zur Fortsetzungsveranstaltung zum Thema Klimaerwärmung ins Landgut Schönwalde. Die Veranstaltung knüpfte an ihren Vorgänger „Klimakatastrophe und Energieszenarien“ an. In dieser ersten Veranstaltung waren die globalen und die lokalen Folgen erörtert worden. Schwerpunkt waren hier die heftigen Stürme und Regenfälle des vergangenen Sommers. Welche klimabedingten Veränderungen stehen noch ins Haus? Was wird der Klimawandel kosten? Welche Maßnahmen wären erforderlich, um weitere klimatische Veränderungen zu verhindern?

1,2 Grad in 200 Jahren und der Anstieg beschleunigt sich. Hat der Mensch eine entsprechend erhöhte Körpertemperatur spricht man von Fieber, er ist krank. Der menschliche Körper ist bereits komplex, die Erde aber, sie ist um ein Vielfaches komplizierter, vielschichtiger und an so mancher Stelle nicht einmal vollständig erforscht. Wie wirkt sich Fieber auf den Planeten, unser aller zu Hause, aus? Thesen hierzu gibt es, fest steht nur, ein Aspirin wird sicherlich nicht reichen.

Die Folgen des Klimawandels könnten große Temperaturschwankungen, Starkregen, Wirbelstürme auch in Europa und ein Abschwächen des Golfstromes sein. Letzterer trägt wesentlich zu unserem gemäßigten Klima bei. Müller nennt hier neuste Zahlen. Die Geschwindigkeit des Golfstroms hat sich um 15 Prozent verringert. Dies könnte zu sehr kalten Wintern und sehr heißen Sommern führen.

In Folge der Klimaerwärmung wäre das Wetter unberechenbarer und damit schwerer vorherzusagen. Die Veränderung muss keineswegs schleichend vonstattengehen, auch plötzliche Phänomene sind denkbar, sogenannte Kipppunkte. In der Folge wären Pflanzen in ihrem Wachstum beeinträchtigt, die Ernährungssituation gefährdet. Mit zunehmenden Hitzeperioden leidet auch die Gesundheit. Hier wenig vorkommende Infektionserkrankungen könnten sich ausbreiten. Wassermangel könnte zu einer Verschlechterung von Ernten führen, was wiederum zu Konflikte führen kann. Menschen flüchten dann vor Krieg oder der schlechten Ernährungssituation. Auch das Ansteigen der Meeresspiegel könnte Menschen aus ihrer Heimat vertreiben. Um dem gegenzusteuern werden gewaltige Anstrengungen, auch finanzielle, notwendig werden, erklärt Müller. Tendenz steigend.

Zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) dürften schätzungsweise die Kosten betragen, wenn weiter auf fossile Energien gesetzt wird. Dem hält Müller die Zahlen des Ökonomen Prof. Nicholas Stern entgegen. Der schätzte 2006 die Kosten für eine Energiewende auf ein Prozent des BIP.

Ein Gegensteuern mit dem Ausbau erneuerbarer Energien, wie Photovoltaik, Windkraft und Nutzung von Biogas, Einsatz von Wärmepumpen und Förderung der Elektromobilität wären, so Müller, nicht nur kostengünstiger. Sie würden einer Verschlechterung des Zustandes des „Patienten Erde“ entgegenwirken. Müller liefert Kostenbeispiele und rechnet an einzelnen Beispielen vor. Und er fordert einen Politikwechsel ein. Dazu gehören auch die Förderung der Elektromobilität, der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und die ökologische Landwirtschaft.