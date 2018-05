Warum Instrumente klingen

MOZ

Panketal Die Panketaler Kulturtage, die noch bis 10. Mai gehen, haben einen furiosen Auftakt erlebt. Im Forum der Grundschule Zepernick ließ die Berliner Sängerin Ulrike Hanitzsch mit ihrer Band die Gäste rhythmisch in Schwung kommen. Mit „tangoinpetto“ versetzte die Gruppe das Publikum in eine andere Welt mit ihren Tango-, Vals- und Milonga-Rythmen. Außerdem erläuterte Ulrike Hanitzsch immer wieder einzelne Stücke oder Texte und verstärkte so das Musikverständnis der Zuhörer. Viel Gefühl, viel Leidenschaft, viel Sehnsucht brach sich Bahn bei dieser musikalischen Reise durch Argentinien, Brasilien oder Portugal. Lang anhaltender Beifall beendete den Abend.

Der vergangene Sonntag stand ganz im Zeichen der Familie. Ebenfalls im Forum der Grundschule begann am Nachmittag das Vorprogramm mit Kostproben aus der musikalischen Früherziehung. Wegen einer krankheitsbedingten Absage der Kinder der Kita „Birkenwäldchen“ brachten „MusiKunde“-Kinder der Musikschule Fröhlich unter der Leitung von Jenny Seemann ein kleines Programm zur Aufführung. Ihr Glockenspiel, fantasievoll in Szene gesetzt, erfreute die kleinen Besucher. Direkt danach schlossen sich Schüler der Musikschulen Marzahn-Hellersdorf, Berlin-Pankow, Privatschüler, Studenten und Profi-Musiker mit der Aufführung von Camille Saint-Saens Klassiker „Karneval der Tiere“ an. Als Solisten überzeugten am Klavier Karina Goldmann, an der Viola Charlotte Templin, an der Flöte Hanna Keller sowie Ida Wilke an der Klarinette. Unterstützt wurden die unter der musikalischen Leitung von Niels Templin agierenden Musiker von Schauspieler Alexander Bandilla, der Loriot-Texte interpretierte. Die fantasievoll-witzigen Texte sorgten immer wieder für Heiterkeit. Der Beifall der gut 70 Zuhörer jedens Alters erzwang eine Zu-gabe.

Mitglieder des Panketaler Vereins NaWi School erklärten Interessierten anschließend, warum ein Instrument „klingt“. Außerdem konnten sich interessierte Kinder unter fachkundiger Anleitung an diversen Instrumenten ohne Berührungsängste einfach einmal ausprobieren. Niels Templin dankte allen Mitwirkenden, auch der Gemeinde, ohne deren Unterstützung die Arbeit des Kulturvereins Kunstbrücke Panketal nicht möglich wäre.

Am 10. Mai ist 19.30 Uhr Märchenerzählerin Katja Popow für zehn Euro im Gemeindehaus St. Annen zu hören.