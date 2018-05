Steigende Baupreise belasten Kommunen

Susan Hasse

Schorfheide/Joachimsthal (MOZ) Barnimer Gemeinden klagen über steigende Baupreise. Die Mehrkosten müssen irgendwie gestemmt werden. Mit Reserven und Nachtragshaushalten wollen etwa die Gemeinde Schorfheide und Joachimsthal gegensteuern.

Was private Häuslebauer seit Langem beklagen, trifft auch die öffentliche Hand. Gemeinden, die bauen, leiden an erheblichen Preissteigerungen. Die Baubranche in Deutschland und auch dem Barnim boomt, das ist hinlänglich bekannt. Steigende Nachfrage geht nach den Regeln der Ökonomie sodann mit steigenden Preisen einher. Da das Budget der öffentlichen Hand nicht gleichermaßen steigt, entstehen so rasch Finanzierungslücken im Haushalt. Ein guter Kämmerer findet sicher noch das ein oder andere Geldsäckl, um kleinere Lücken zu schließen, werden diese jedoch zu groß, bleibt nur eines: Ein Nachtragshaushalt muss her, der von der Gemeindevertretung verabschiedet werden muss.

Uwe Schoknecht, Bürgermeister der Gemeinde Schorfheide, hat bereits Anfang des Jahres Baukostensteigerungen in Höhe von 30 Prozent in den vergangenen Jahren beklagt. Auch in der Stadt Joachimsthal sieht es nicht besser aus. Die Preise für Bauvorhaben seien in den vergangenen Monaten immens gestiegen, bestätigt Joachimsthals Bürgermeister René Knaak-Reichstein. Die Preissteigerungen thematisierte Knaak-Reichstein sogar in der vergangenen Sitzung der Stadtverordneten. Der Joachimsthaler Bürgermeister erklärte anhand der geplanten Investitionen zum Umbau des Mehrgenerationenhauses neben dem Amtsgebäude das Dilemma. Der Stadt stehen für den Umbau nach Abzug der Baunebenkosten noch 137 000 Euro zur Verfügung. In der Ausschreibung zeigte sich jedoch, dass die Angebotssumme für die drei Lose insgesamt 187 000 Euro beträgt. Es klafft also eine Finanzierungslücke von 50 000 Euro im Haushalt. Um das wichtige Projekt, das den Jugendlichen und Senioren der Stadt zugutekommt, nicht zu gefährden, muss die Lücke geschlossen werden.

Damit muss die Stadt nun doch die eigenen Reserven anzapfen. Ursprünglich war die Finanzierung nämlich komplett aus Förder- und Sondermitteln vorgesehen. Es sei zu befürchten, so Knaak-Reichstein weiter, dass es bei den anderen Großprojekten der Stadt ähnlich aussehen könnte. Immerhin hat die Stadt Investitionen in Höhe von 2,5 Millionen Euro in der Pipeline. Vor allem in den Bildungscampus soll kräftig investiert werden.

Joachimsthal will nun gegensteuern und den 2. Nachtragshaushalt für 2018 verabschieden. Darin soll eine Deckungsreserve von 120 000 Euro eingestellt werden, um künftige Finanzierungslücken bei Bauvorhaben kurzfristig schließen zu können. Ob das zur Verfügung gestellte Geld am Ende reicht, ist unklar.

Eine ähnliche Situation gibt es auch in der Gemeinde Schorfheide. Auch hier schaut das Bauamt auf den stetig steigenden Baupreisindex. Bislang habe man steigende Preise noch abfedern können, bestätigt Bauamtsleiter Bert Siegel. Die Gemeinde Schorfheide versuche Ausschreibungen möglichst zu Jahresbeginn zu starten, wenn die Auftragsbücher der Bauunternehmen noch nicht prall gefüllt sind. Später im Jahr stiegen die Preise.

Vor allem die langen Vorlaufzeiten von Investitionen wirken sich bei der kommunalen Hand nachteilig aus: Von der Planung bis zur Realisierung dauert es seine Zeit. Erst bei der sogenannten Submission, also der Auswertung der eingeholten Angebote, sieht man, wie hoch der Gesamtpreis tatsächlich sein wird. Es sind dabei zumeist nicht die Handwerker, die sich mit höheren Spannen die Taschen füllen. Oftmals sind es die Rohwaren und Baustoffe, die teurer eingekauft werden müssen.

In Joachimsthal befürchtet man nun, dass nicht alle geplanten Vorhaben umgesetzt werden können. Die Auftragsvergaben fürs Mehrgenerationenhaus wurden trotz Kostensteigerung mehrheitlich beschlossen.