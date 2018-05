Abgespeckter Haushalt beschlossen

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Nach kontroverser Debatte haben die Stadtverordneten am Dienstagabend den kurzfristig abgespeckten Haushalt beschlossen. Der neue Etat kommt ohne Kredite aus, die Stadt verzichtet aber auf wichtige Investitionen und muss auch in den nächsten Jahren sparen.

Anders als im Februar, als auch aus der Fraktion der Linken nur zwei Gegenstimmen kamen, lehnten diesmal vier Stadtverordnete den Etat ab, drei weitere enthielten sich. Als einziger der Linken stimmte Lothar Kober mit Ja. In der Debatte zuvor hatte SPD-Fraktionschef Marko Gührke noch die Hoffnung geäußert, die Zustimmung könne wieder fraktionsübergreifend ausfallen.

Kämmerin Margit Schindelasch trug noch einmal in zahlreichen Detailpositionen die Veränderungen vor und sprach von einer klaren Verbesserung. Später fasste sie selbst die Veränderung so zusammen: Eine Kreditaufnahme von einer Million falle weg. Der Ausgleich werde wesentlich durch höhere Einnahmen erreicht. Das betrifft Schlüsselzuweisungen und Steuereinnahmen, aber auch Einnahmen aus Grundstücksverkäufen. Tatsächlich macht sich die schmerzhafteste Streichung, die des Ausbaus der Buchhorster Straße, im Haushalt 2018 nur mit 60 000 Euro bemerkbar, unter anderem, weil mit Haushaltsresten aus 2017 gebaut werden sollte. An freiwilligen Leistungen ändert sich nichts. Die Kommunalaufsicht des Landkreises hatte die Überarbeitung des Haushalts faktisch erzwungen, als sie klar machte, dass sie der ursprünglich vorgesehenen Kreditaufnahme nicht zustimmen würde.

Sie könne nicht nach nachvollziehen, weshalb der Haushalt in seiner neuen Fassung besser geworden sein solle, begründete Linke-Fraktionsvorsitzende Elvira Strauß ihr Nein vorab. Ihr stieß vor allem auf, dass die Container für die Löcknitz-Grundschule jetzt auf den Schulhof kommen und nicht wie lange vorgesehen und von der Schule gewünscht aufs Hort-Gelände, gegenüber der Verlängerung der Smolkastraße. Finanziell bedeutet das eine Entlastung um 290 000 Euro, weil jetzt weniger Hoffläche umgestaltet wird. „Wir sparen an den Kindern“, lautete Strauß’ Vorwurf, den Vertreter der Verwaltung zurückwiesen.

Vize-Bürgermeister Clemens Wolter wiederholte die Begründung der Verwaltung: Es sei nicht möglich gewesen, in der benötigten Schnelligkeit die baurechtlich vorgeschriebenen Abstandsflächen für das Hortgelände zu garantieren. Hauptgrund dafür: schwierige Verhandlungen mit einer Erbengemeinschaft. Im Vergleich zu Berliner Schulen, so Wolter, hätten die Kinder immer noch genug Freifläche.

Dass die Stadt ihren Haushalt kurzfristig grundlegend überarbeiten musste, war auch Gührke eine kritische Bemerkung wert. Für die Zukunft wünsche er sich, frühzeitiger informiert zu werden, wenn es Unwägbarkeiten geben sollte, sagte er. Margit Schindelasch verteidigte sich später: Sie habe das getan.

Sie hatte in ihrem Sachstandsbericht auch die Perspektiven für die Folgejahre angesprochen. Demnach sind die geplanten Investitionen nicht gesichert. Einige von ihnen müssen aber vorgesehen werden, damit die Förderanträge, die die Stadt für sie gestellt hat, auch ernst genommen werden. Das betrifft den Umbau des Hauptmann-Museums zu einem barrierefreien Gebäude, die Umgestaltung des Kirchvorplatzes und den Flakensteg. Eine Entscheidung über diese Anträge steht weiter aus.

Was mit dem alten Haushalt beschlossen worden war, soll jetzt für den neuen gelten: Erstmals wird der Vorbericht, der alle wesentlichen Daten enthält, auf der Internet-Seite der Stadt veröffentlicht. Das bekräftigten die Stadtverordneten auf Nachfrage Kobers.