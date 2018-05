Asphalt wird bis Kummerow erneuert

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Am Dienstag haben die Fräsarbeiten des Altasphalts auf auf der Kreisstraße in Kummerow begonnen. Diese sollen heute Mittag abgeschlossen sein. Ab der kommenden Woche wird dann mit den Aufbrucharbeiten in der Straße und im Gehweg begonnen. Darüber hat die Kreisverwaltung informiert. Ursprünglich war der Beginn der Bauarbeiten schon für die vergangene Woche geplant. Die knapp 700 Meter der Ortsdurchfahrt werden bis September grundhaft ausgebaut. Zeitgleich wird die Fahrbahndecke der Kreisstraße zwischen Kummerow und Beeskow auf einer Länge von 2100 Metern instand gesetzt. Das Projekt ist, wie bereits der im vergangenen Jahr realisierte 450 Meter lange erste Bauabschnitt, ein Gemeinschaftsvorhaben von Kreis und Stadt Friedland. Die Kommune ist für die Gehwege und die Grundstückszufahrten verantwortlich. Neben dem grundhaften Straßenausbau wird die Regenentwässerung im Ort komplettiert.

Die Ortsverbindung zwischen Beeskow und Kummerow ist für die Zeit der Bauarbeiten gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die B 168 in Richtung Friedland. Nach Kummerow gelangt man dann über den Abzweig Zeust oder über Friedland und Leißnitz. Die Busse wenden während der Bauphase in der Bahrensdorfer Straße in Höhe des Bahrensdorfer Berges. Im Kummerow ist gegenüber des Friedhofes eine provisorische Bushaltestelle eingerichtet worden. Die Zufahrt der Anlieger auf ihre Grund­stücke wird bis auf wenige Tage mit baustellenbedingten Beeinträchtigungen gewährleistet sein. Genaueres erfahren Betroffene von der Baufirma.