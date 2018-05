Spaziergang durch das Darmmodell

MOZ

Strausberg Strausberg. Der bundesweite Aktionsmonat gegen Darmkrebs war zwar der März. Dass das Krankenhaus Märkisch-Oderland in Strausberg erst jetzt, konkret am 19. Mai, seinen Beitrag dazu leistet, hat einen guten Grund. Dr. Christian Jenssen, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, spricht von „prominenter Schützenhilfe“ und nennt den früheren Fußballprofi Jimmy Hartwig. Der Ex-Nationalspieler und AOK-Gesundheitsbotschafter wird an dem Tag nach Strausberg kommen und nach drei überstandenen Krebserkrankungen für einen rechtzeitigen Gang zur Vorsorge werben.

Das Krankenhaus ist in diesem Jahr Kooperationspartner der Aktion „Laufend vorsorgen – Brandenburg gegen Darmkrebs“ der AOK Nordost und der Landesarbeitsgemeinschaft Onkologische Versorgung Brandenburg. Im Mittelpunkt des Aktionstags steht dabei wieder Europas größtes begehbares Darmmodell, das am 19. Mai im Handelscentrum erkundet werden kann. Außerdem können sich Interessierte an dem Tag zwischen 10 und 16 Unr an verschiedenen Informationsständen mit dem Thema Darmkrebs beschäftigen.

Parallel werden Ärzte und Pflegepersonal des Krankenhauses über Darmkrebserkrankungen informieren und Therapiemöglichkeiten vorstellen.

Dr. Jenssen spricht mit Hinweis auf die Darmspiegelung (Vorsorgekoloskopie) von großen Chancen, Darmkrebs zu verhindern.