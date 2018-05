Kulturvermarktung ohne Grenzen

Frauke Adesiyan, MOZ

Frankfurt (Oder) Auf einer Bootsfahrt mit Projektpartnern hat die Messe und Veranstaltungs GmbH ihre Stadtmarketing-Aktivitäten vorgestellt. Bekannt wurde dabei, dass Frankfurt und Słubice Interreg-Mittel in Höhe von 400 000 Euro bekommen, um eine gemeinsame Kultur-Vermarktung aufzubauen.

Auf dem Weg zu einer wirklichen Doppelstadt wollen Frankfurt und Słubice in den kommenden Monaten an einer gemeinsamen Vermarktung von Kulturveranstaltungen arbeiten. Dafür haben die Messe- und Veranstaltungs GmbH und das Kulturhaus Smok 400 000 Euro aus dem Interreg-Förderprogramm zugesprochen bekommen. Über 30 Monate soll mit Hilfe dieser Förderung eine Strategie erarbeitet werden. „Wir wollen uns Gedanken darüber machen, wie wir die Doppelstadt gemeinsam kulturell vermarkten“, sagte Stephan Felsberg, Leiter des Stadtmarketings, am Dienstag auf einer von der MuV organisierten Bootstour.

Zunächst gehe es darum, Angebote von beiden Seiten der Oder einem Publikum in beiden Städten bekannt zu machen. „Derzeit sind Słubicer Termine nur online im Veranstaltungskalender eingetragen“, berichtet Tomasz Pilarski über den jetzigen Stand. Dem Leiter des Kulturhauses Smok fehlen schlichtweg die Mittel und das Personal, um eine Auswahl und Formulierung der Veranstaltungstipps zuzuarbeiten.

Von dem nun fließenden Geld soll unter anderem eine Stelle finanziert werden, die sich genau darum kümmert. Darauf aufbauend ist geplant, einen gemeinsamen Kartenverkauf zu etablieren. Derzeit gibt es dabei nicht nur grenzüberschreitend Probleme. „Wir haben in der Tourist Info 13 verschiedene Ticketsysteme“, verdeutlicht Felsberg die Herausforderung. Seit Jahren bemüht man sich in Frankfurt um eine Vereinheitlichung, nun soll das Vorhaben mit Hilfe der EU-Gelder für die Doppelstadt umgesetzt werden.

Ein weiteres Element des Projektes ist die gezielte Vermarktung von „Leuchtturm-Veranstaltungen“. Dazu zählt Pilarski unter anderem die Musikfesttage, Unithea und die Transvocale. Diese ohnehin grenzüberschreitend angelegten Veranstaltungen sollen mit Kampagnen zusätzlich beworben werden. „Wir sind überzeugt, dass wir bereits ein sehr breites Angebot haben. Es soll aber noch besser wahrgenommen werden“, so Pilarski.