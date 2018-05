1000 kleine Dinge aus der DDR

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Im Heimatmuseum wird am Sonntag die Ausstellung „Plaste. Material – Design – Geschichte“ eröffnet. Zu sehen sind Alltagsgegenstände aus der Zeit der DDR.

„Kennst du das noch? Diese Brotdose hatte ich auch!“ „Ach ja, und die Kompottschälchen hatten wir in der Schulspeisung.“ „Na und die Hühnereierbecher, von denen habe ich ja heute noch welche zu Hause!“ – So oder ähnlich dürften die Reak­tionen ausfallen, wenn am Sonntag die ersten Besucher durch die neue Sonderausstellung im Müllroser Heimatmuseum wandeln. Zumindest, wenn jene Besucher den Alltag in der DDR noch bewusst miterlebt haben. Denn es sind ausschließlich Alltagsgegenstände aus der Zeit zwischen 1949 und 1990, die in den gläsernen Vitrinen zu sehen sein werden. Eierbecher und Kantinenteller sind genauso darunter wie Wäscheklammern, Trinkbecher, Telefone, Bildwerfer und eine Klospülung. Auch das rosa Schweinchen von Badusan ist dabei. Und sogar originale Flaschen mit Speiseöl und Fit.

Was all diesen Dingen gemein ist, das ist zum einen, dass sie aus „Plaste“ bestehen, wie man sagt. Oder besser: aus verschiedenen Kunststoffen. Denn Praktisches für Büro und Haushalt wurde in den Jahrzehnten der DDR nicht nur aus PVC oder Polyamid, sondern auch aus Dederon und Polystyrol, aus Polyethylen und Polypropylen sowie in den 1950er- und 1960er-Jahren aus dem schnell spröde werdenden Meladur und ebenfalls vor allem in den ersten Jahrzehnten aus Bakelit gefertigt. Und alle diese Kunststoffe sind auch in der Ausstellung vertreten.

Zum anderen haben alle diese Dinge den Alltag der Menschen in der DDR begleitet und mitbestimmt. Zusammenfassend wurden sie einst gern die „1000 kleinen Dinge“ genannt, womit gern auch Geschäfte für Haushaltsbedarf warben. In der Beschreibung der Ausstellung heißt es denn auch: „,1000 kleine Dinge‘ kamen in der DDR als Alltagsbegleiter aus der Retorte. Doch wie entstehen aus schwarzer Kohle und schmutzigem Erdöl eigentlich bunte Brotdosen, Schüsseln und ,Plaste‘-Eierbecher? Was hat man in der DDR aus Kunststoffen alles hergestellt und warum wurden die ,farbenfrohen Leichtgewichte‘ zum Symbol einer ,sozialistischen Moderne‘?“

Romy Werner, Museologin im Heimatmuseum, hat die Wanderausstellung – ein Gemeinschaftsprojekt des Dok-Zentrums für DDR-Alltagskultur Eisenhüttenstadt und der Fachhochschule Köln – nach Müllrose geholt. „Wir haben damit begonnen, in unserem Museum die DDR-Geschichte aufzuarbeiten“, sagt sie. „Da liegt es nahe, mit dem Dok-Zentrum zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen. Diese Ausstellung ist ein erster Schritt.“ Bei den einen werde der Besuch Erinnerungen wecken, für jüngere Gäste werde er lebendige Geschichte sein. Und da es zu den einzelnen Kunststoffen auf großen Tafeln ausführliche Informationen gibt, lasse sich ein Besuch auch gut in den Chemie-Unterricht einbauen.

Einige der Dinge wird es übrigens auch zu kaufen geben, natürlich aus aktueller Herstellung. „Wir werden zum Beispiel Hühnereierbecher, Badusan, Gurkenhobel, Einkaufsnetze, die Eierträger mit Löffel und Salzstreuer und Dederonbeutel anbieten“, wirbt Romy Werner. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, dem Internationalen Museumstag, um 11 Uhr. Katja Böhme, einer der Kuratoren der Wanderausstellung, wird die fachliche Einführung vornehmen.

Eröffnung: Sonntag, 13. Mai, 11 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 19. August zu sehen.