Von Ratatouille bis Märkische Rocker

Meier, Margrit

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Wer nicht dabei war, hat was verpasst: Auf der Bühne Schülerbands aus Förderschulen. Unten im Saal des Bürgerhauses rund 300 Schüler und Erwachsene, die mitwippen, klatschen, begeistert jubeln. Zum Teil treten die Schulbands zum ersten Mal vor Publikum auf. Die Band aus Eberswalde ist so frisch, erst vor einem dreiviertel Jahr gegründet, dass sie noch nicht einmal einen Namen hat. Den bekommt sie in Neuenhagen fröhlich verpasst. Nun können die Eberswalder Mädchen und Jungen als Die Märkischen Rocker auftreten.

Alle sind aufgeregt. Aber die Freude ist so ansteckend, dass kleine Patzer gar nicht gehört werden. Das Schülerbandfestival „Alles Musik, oder?, unterstützt vom Lions Club Strausberg, ist einfach gelungen und macht Spaß. Handicaps sind nicht mehr zu bemerken, da wachsen Kinder über sich hinaus, sind Stimmen zu hören, die einfach toll sind, trauen sich Jungs und Mädchen von der ersten Liebe und dem ersten Kuss zu singen (unten grinsen sich die Teenager kaputt), oder dem warmen Meer. In diesem Lied kommt die Zeile „Heute bin ich glücklich“ vor.

Genauso fühlen sich nach ihrem Auftritt die Sweet Sisters. Gina-Luisa Muckenhaupt und Marie Krüger (beide 20), die beim Internationalen Bund im zweiten Lehrjahr eine Ausbildung zum Kosmetiker/Friseur absolvieren. Sie sind das einzige Duett, das auftritt und erzeugen Gänsehaut pur, als sie „People help the People“ singen. „Wir trainieren unseren Gesang in der Blaupause und sind eigentlich ein Trio, aber unsere Juliane ist erkrankt, da mussten wir zu zweit ran“, lacht Marie Krüger.

Herzlichen Beifall bekommt auch Arambohei aus Eisenhüttenstadt. die Band singt Deutschpop, etwa von Tim Bendzko oder Adel Tawil. Selbst geschrieben Texte – das zeichnet nicht nur Ratatouille aus, sondern auch die Band von der Förderschule aus Erkner. Dort hat Schulbandleiter Andreas Miethe die Lieder geschrieben.

Durchs Programm führen charmant Marie Bonka aus der Förderschule Am Amselsteg und Lehrerin Monika Titze, die für jeden Musiker ein nettes Wort parat haben. Unter den mitwippenden Zuhörern ist auch Bürgerhaus-Leiterin Regina Süßmuth. „Die Generalprobe gestern war schon toll. Solch eine Disziplin wünschte ich mir oft von anderen“, sagte sie.(mei)