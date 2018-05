Stricken und Häkeln in geselliger Runde

Cornelia Link-Adam

Jacobsdorf Immer montags, 14 Uhr, verwandelt sich der Versammlungsraum des Jacobsdorfer Pfarramtes in eine kleine Handarbeits-Stube. Die Kreativgruppe der Kirchengemeinde trifft sich hier in geselliger Runde zum Häkeln und Stricken.

Natürlich gehört zum dreistündigen Treffen erst mal eine gute Basis. Kaffee wird ausgeschenkt, auch frisch gebackener Kuchen verteilt. Heidemarie Schubert aus Jacobsdorf ist vor drei Tagen 69 Jahre alt geworden, dafür bekommt sie am Montag ein Ständchen von allen gesungen; sie verteilt Sekt und Eierlikör. Singen, das gehört zum Treffen aber auch sonst dazu, erklärt Christa Schischke. Sie möchte nicht Leiterin der Kreativgruppe genannt werden, eher die Koordinatorin der Zusammenkünfte. 2013 hat sie den Frauenkreis der Kirchengemeinde Biegen-Jacobsdorf übernommen und schnell festgestellt, man will sich öfter sehen. Seit März 2014 gibt es nun die Kreativgruppe, die sich zu Handarbeiten im Pfarramt Jacobsdorf trifft. „Sogar am Ostermontag“, sagt die Jacobsdorferin. Die 15 Mitglieder aus Jacobsdorf, Pillgram, Briesen, Biegen und Bremsdorf sind vorrangig Frauen im Alter von Mitte 60 bis über 80 Jahren.

Mitmachen darf jeder, auch konfessionslos, man muss sich aber bei Andacht, Losung und Kirchenliedern einbringen. Pfarrer Joram Luttenberger schaut kurz vorbei, auch sein Vorgänger Andreas Althausen ist da. Der Biegener begleitet seine strickende Frau Waltraud, singt lieber. Während dessen liest Peter Becker (Bremsdorf) ein Buch, während seine Lebensgefährtin Ellen Radtki die Nadeln klappern lässt. Harry Neumann ist der einzige strickende Mann. „Das hab ich schon in der Nachkriegszeit gelernt“, erzählt der Pillgramer. „Was ich hier falsch mache, korrigiert meine Frau zu Hause.“

Gemacht wird, was gefällt. Viele stricken Schals und Socken, andere häkeln Topflappen oder besticken Tischdecken. Man tauscht sich aus, lernt voneinander, hat gemeinsam Freude. Und auch für spezielle Feste, Dorfkirchentage und das Altersheim erstellt die Gruppe zusätzlich massenhaft kleine Geschenke, wie gehäkelte Herzen oder Rosen-Anstecker. Und es gibt auch private Treffen, sogar gemeinsame Ausflüge. Weitere Mitstreiter beim Treffen im Pfarramt sind gern willkommen – wie auch gespendete Woll- und Stoffreste aller Art.