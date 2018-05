Wieder mit dem Traktor übers Land

Manuela Bohm

Vieritz (MOZ) Während die einen per Rad in Gruppen raus in die Natur und von einer Getränke-Station zur nächsten fahren, genießen Familien teilweise den Himmelfahrtstag zusammen - zu Hause oder bei einem Ausflug. Neben dem Spektakel, das Männer zwischen Schänke und Privatparty veranstalten, ist Christi Himmelfahrt, 40 Tage nach Ostern, aber ein christlicher Feiertag geblieben, an dem es weiterhin auch Gottesdienste gibt. Doch werden jene Vieritzer, die am 10. Mai mit Rasta-Zöpfen und in Schwarz-Grün-Gelb unterwegs sind, wohl keine Kirche von innen sehen.

Die Gruppe geht traditionell nicht einfach so auf Tour. Diese wird alle Jahre sozusagen generalstabsmäßig vorbereitet. Ein verkehrstauglicher Traktoren-Anhänger wird so gestaltet, dass er die passende Kulisse bietet, in der sich die kostümierten Herren während der Über-Land-Tour zeigen. Mal waren sie seit 2013 zu Christi Himmelfahrt als Affen, ein anderes Mal als Schlümpfe zu sehen.

„Schon seit 2011 fahren wir gemeinsam im Anhänger über die Dörfer“, sagt Robert Tiefert. Ursprünglich sorgte eine Couch für mehr Gemütlichkeit während der Fahrt von einer Station zur nächsten. Heute reihen sich zahlreiche, sehr verschiedene Autositze auf dem Hänger aneinander. Auch an musikalische Beschallung ist auf dem Hänger gedacht. Mit Lautsprechern, aus denen dem Motto entsprechende Musik dröhnt, werden nicht nur die Motorengeräusche des Traktors überspielt. Diesmal bringen die kreativen Männer Reggae auf die Dörfer der Gemeinde Milower Land.

Dabei bedienen sie gängige Klischees: Neben Rasta-Zöpfen und Schwarz-Gelb-Grün, was noch völlig unpolitisch ist, tragen sie den Welthit des wohl bekanntesten Jamaikaners, Bob Marley (1945-1981), aufs Land: „No woman, No cry“. Zu deutsch heißt das nicht etwa: „Keine Frau, kein Heulen“. Mit dem dazu auf die T-Shirts gedruckten Konterfei der CDU-Kanzlerin scheint es letztlich doch auf eine politische Aussage hinaus zu laufen. Dann aber im Kontext zur tatsächlichen Übersetzung: „Nein, Frau, weine nicht“. Wer aber die Vieritzer Jungs kennt, weiß, dass sie zu Christi Himmelfahrt weniger auf Politik denn auf Klamauk setzen.

Ihre Fahrt führt zu verschieden Stationen im Milower Land, auch kurz ins Nachbarbundesland sowie nach Böhne, dem Rathenower Ortsteil. Wer die Männer unterstützen möchte: Sie suchen für ihre künftigen Aktivitäten Sponsoren, die sie auf ihrem Gefährt auch werbewirksam darstellen würden.