Radelnd durch Rathenower Natur und Geschichte

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) „Rathenow ist eine Radfahrer-Stadt“, meint Bürgermeister Ronald Seeger (CDU). Das will er mit einer Erinnerung aus seiner Armeezeit belegen. Denn seinem Kommandanten sei Rathenow recht verhasst gewesen, weil ihm zu viele Radler unterwegs gewesen sein sollen. Die offenbar frühere Freude am Radfahren greift Seeger jetzt auf: Zur Aktion „Rathenow fährt Rad“ werden am 3. Juni verschiedene geführte Touren in der Kreisstadt und in die Umgebung angeboten.

Am 3. Juni ist europäischer Tag des Rades. Dieser Sonntag, so heißt es aus dem Rathaus, dränge förmlich dazu, die Rathenower einmal aufzufordern, das Auto stehen zu lassen und Stadt und Umgebung per Rad zu erkunden. Die Radler können sich dabei auf fünf verschiedene Strecken begeben: Rathenow-Tour, Natur-Tour, Erlebnis-Tour, Profi-Tour und Stadtwald-Tour. Start ist jeweils auf dem Märkischen Platz. Dort wird es zudem ab 10.00 Uhr Infostände, einen Parcours für die jüngsten Radler, Streckenmaterial und das Spielmobil des Kreissportbundes geben. „Der Märkische Platz soll Start- und Endpunkt der Touren sein. Wir möchten, dass alle ab 14.00 Uhr noch mal zusammen kommen und sich gemeinsam bei einem Getränk erfrischen und austauschen“, so Hauptamtsleiter Jörg Zietemann, der dem Organisationsteam angehört.

Vom Märkischen Platz aus können sich beispielsweise Familien individuell auf die Rathenow-Tour begeben. Sie ist rund zehn Kilometer lang, wenn man alle auf einer Karte ausgewiesenen Punkte ansteuert. 27 sind es an der Zahl. An jedem Punkt können sich die Radler an Tafeln über dies und jenes informieren. Beispielsweise erfährt man am Punkt 11, „Weinbergbrücke“, dass nahe dem Mühlenwehr und Zollmeisterhaus um 1900 ein kleines Freibad namens Helgoland existierte. Von den Punkten sind „Aussichten“ in alle Himmelsrichtungen vorgestellt. Die Tour führt auf die Altstadtinsel, zum Schwedendamm, über die „Weinbergbrücke“ auf den Weinberg bis zum Bismarckturm, aber auch entlang des Bahnhofs, am Krankenhaus vorbei und an der Stadtwache der Feuerwehr in der Großen Hagenstraße. Von dort aus geht es zurück zum Märkischen Platz. Je nach Tagesform und Interessenlage kann die Tour freilich auch abgekürzt werden.

Anders ist es bei den vier anderen Touren. Für diese bittet die Stadt um eine Anmeldung. Sie sind geführt. Die Natur-Tour bringt die Teilnehmer nach Semlin, Ferchesar und Stechow, die Erlebnistour führt nach Milow und nimmt Streckenweise den Havelradweg unter die Räder, die Profi-Tour wird durch den hiesigen Radsportverein organisiert und ist rund 50 Kilometer lang, die Stadtwald-Tour startet mit Förster Thomas Querfurth am Parkplatz Ferchesarer Weg. Da dürfte es wohl auch um ein neues Jubiläum gehen, das 2019 ansteht. Da jährt sich eine Schenkung des Jahres 1319 zum 700. Mal. Der brandenburgische Markgraf überließ damals der Stadt ein großes Waldgebiet. So kam sie zu ihrem Stadtforst.

Anmeldungen nehmen die Verwaltungsmitarbeiter des Sachgebiets Öffentlichkeitsarbeit unter 03385/596416 oder -596413 entgegen. Alle Infos zu „Rathenow fährt Rad“ sind auch auf der Internetseite www.rathenow.de unter dem Aktions-Logo hinterlegt.