Parkhotel-Investor erhält Dreijahresfrist

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Für den Bau des Parkhotels in Bad Saarow gibt es eine neue vertragliche Basis zwischen der gemeindeeigenen Kur GmbH und dem Investor. Der bestehende Kaufvertrag wird derart umgeschrieben, dass der Bauherr eine Frist für die Eröffnung des Gebäudes bekommt. Bis spätestens 30. Juni 2021 muss dies geschehen sein. Das berichtete der Geschäftsführer der Kur GmbH, Axel Walter, am Montagabend in der Gemeindevertretung. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung stimmten die Gemeindevertreter dem Entwurf dann einstimmig zu, wie Bürgermeisterin Anke Hirschmann am Dienstag sagte.

Die Dreijahresfrist war im Vorfeld ausgehandelt worden, so Walter. Der ursprüngliche Kaufvertrag datiert aus dem Jahr 2013, seitdem hat sich das Projekt immer weiter verzögert, es gab Wechsel bei den Investoren und deren Geschäftsführern. Wie Walter weiter mitteilte, sollen im Herbst die Tiefbauarbeiten für das Hotel beginnen, außerdem werde dann mit dem Bau des dritten Abschnittes des Bademantelgangs begonnen. Dieses Bauwerk, das teils unterirdisch verläuft, verbindet das Hotel mit der Saarow-Therme. Im Sommer, so Walter, soll die provisorische Baustraße im Kurpark entfernt werden. Sie war für die anderen Abschnitte des Bademantelgangs errichtet worden.

Unterdessen benötigt der Investor für den Start des Hotelbaus auch noch eine neue Genehmigung aus dem Bauordnungsamt des Landkreises Oder-Spree. Diese ist laut Walter aus zwei Gründen nötig: Zum einen wird die Fassade gegenüber einem früheren Entwurf umgestaltet, zum anderen wird die Nutzung des Gebäudes leicht verändert. Die Zahl der Hotelzimmer wird niedriger als ursprünglich geplant, stattdessen finden mehr Wohnungen Platz. Der Investor hatte vor einiger Zeit in der Gemeindevertretung berichtet, nur dadurch sei es möglich, das Haus rentabel zu führen.