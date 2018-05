Leichhardts Tagebücher am Lagerfeuer

Jörg Kühl

Zaue/Cottbus (MOZ) In diesem Jahr steht Ludwig Leichhardt wieder im Mittelpunkt der Aktivitäten der Akteure im Leichhardt-Land. Unter dem Motto „Mystikjahr“ erinnert ein Strauß an Veranstaltungen, die sich bis in Herbst hineinziehen, an das Verschwinden des in Trebatsch geborenen Universalgelehrten, der vor 170 Jahren mit seiner Expeditionsmannschaft im australischen Outback spurlos verschwand. Mit den Worten „Gut möglich, dass meine Knochen für immer auf den Ebenen dieser Kolonie bleichen werden“ hatte Leichhardt noch zu Lebzeiten nicht ausgeschlossen, in Australien ein tragisches Ende zu nehmen.

Am 26. Juni lädt der Naturwissenschaftliche Verein Niederlausitz zu einem Vortrag nach Cottbus ein. Thema ist „Verwandschaftliche Spuren der Familie Leichhardt in Cottbus. Referenten sind Ingrid Klauka und Elke Roick. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Ludwig-Leichhardt-Haus in Cottbus.

Vom 15. bis 17. Juni finden auf dem Ferienhaus- und Campingpark Ludwig Leichhardt in Zaue die „Campfire Talks“ statt. In stimmungsvoller Atmosphäre und mit einem der besten Aussichten auf den Schwielochsee wird aus Leichhardts Tagebüchern am Lagerfeuer vorgelesen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der ASB-Lernwerkstatt „Spreewälder Holzwürmer“ statt.

Bereits zu Beginn der Veranstaltungsreihe wurden im Rahmen des 16. Spreewaldmarathon in Goyatz australische Spezialitäten sowie Lesungen am Lagerfeuer aus den Erinnerungen von Leichhardts Schwager Karl-Leopold Hilgenfeld angeboten. Eine weitere Veranstaltung war die gemeinsam mit der Tour de MOZ organisierte Sternfahrt „Beeskow radelt an“ mit einer Etappe, die vom Zauer Ferienhaus- und Campingpark startete.