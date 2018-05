Polizei sucht Steinewerfer an Autobahn

dpa

Berlin (dpa) Ein Unbekannter hat wahrscheinlich von einer Brücke kleine Pflastersteine auf fahrende Autos auf der Berliner Stadtautobahn (A100) geworfen. Das Fahrzeug eines 58-Jährigen wurde am Dienstagabend hinter einer Tunnelausfahrt am Innsbrucker Platz getroffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Windschutzscheibe des Wagens wurde stark beschädigt. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nicht zu Schaden. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Sie sucht Zeugen der Tat.