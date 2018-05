Auf dem Holzweg zum Erfolg

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Der Forstbetrieb Steinke aus Altkünkendorf entwickelte sich in wenigen Jahren vom kleinen Nebenerwerb zum erfolgreichen regionalen Unternehmen und beschäftigt mittlerweile am neuen Standort in Angermünde zehn Mitarbeiter.

Den allerersten Holzspalter hat Familie Steinke im Otto-Katalog bestellt, auf Ratenzahlung. 1600 Euro waren ein Happen Geld, für den Andreas Steinke viele Kloben Holz spalten musste. Er tat es. Im Hauptjob arbeitete der gelernte Maurer als Holzrücker im Forstbetrieb von Udo Schellner im selben Dorf. Nach Feierabend bereitete er Kamin- und Ofenholz auf. Den Lkw musste er mieten. Für einen eigenen reichte das Einkommen nicht.

Doch nach unzähligen dieser 12-Stunden-Doppelschichten reifte der Entschluss, aus dem Nebenjob einen Haupterwerb zu machen und eine eigene Firma zu gründen. Sein damaliger Chef unterstützte ihn. 2014 meldete er seinen Forstbetrieb Steinke für Holzhandel, Transport und Holzrückung an und hatte schon einen Mitarbeiter, Marcel Wille, der ihm bis heute die Treue hält. Jeden erwirtschafteten Euro steckte er in moderne Technik, vom Claas-Traktor über Lkw bis zum Posch-Sägespaltautomaten. Auch sein Team wuchs und irgendwann wurde es auf dem Familiengrundstück in Altkünkendorf zu eng und für die Nachbarn zu laut.

Vor einem Jahr zog Steinke mit seinem Unternehmen nach Angermünde. Hier hatte er ein brachliegendes Gewerbegrundstück in der Templiner Straße gekauft, alte Baracken abgerissen und den Hof aus-, neu- und umgebaut. Heute beschäftigt Andreas Steinke am neuen Standort in Angermünde 10 Mitarbeiter, weiteres Wachstum nicht ausgeschlossen. Doch der bodenständige Uckermärker mit der Holzfällerstatur bleibt besonnen, um den Betrieb solide zu entwickeln.

Sein wichtigstes Anliegen ist konsequente Regionalität. Das beginnt bei der Technik, die er von Anfang an bei der BLT Kerkow kauft, bis zum Holz, das in uckermärkischen Wäldern geschlagen wird. 85 Prozent seines Holzes bezieht er aus dem Görlsdorfer Forst vom Fürsten Oettingen-Spielberg. Auch dem liegt es am Herzen, sein Holz an regionale Verarbeiter zu liefern. So schließt sich der Kreis.

„Wenn wir Unternehmer in der Region nicht zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen, kann sich die Wirtschaft hier nicht entwickeln. Wir müssen regionale Firmennetzwerke pflegen“, sagt Andreas Steinke. Diese Philosophie verkörpern auch seine Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen und der Region identifizieren und dafür begeistern sollen. Das merke auch der Kunde, ist sich Steinke sicher.

Neben vier Großkunden beliefert er hauptsächlich private Kunden mit Heizholz. Viele sind Stammkunden. Einige holen sich die ofenfertige Scheite in kleinen Mengen mit dem Fahrradanhänger ab, andere lassen sich gern Stammware liefern, um es selbst zu sägen oder zu hacken. Steinke geht auf jeden Kundenwunsch individuell ein. Rund 2000 Raummeter ofenfertiges Holz pro Jahr liefert er aus in die Uckermark bis zum Speckgürtel von Berlin, wo rund 50 Prozent seiner Kunden leben. Minderwertiges Holz wird an Heizkraftwerke oder das Spanplattenwerk Beeskow geliefert. Späne holen sich gern Pferdebauern als Einstreu ab.

Jetzt investiert Andreas Steinke in eine eigene Trocknungsanlage, zwei neue Lkw und in eine eigene Stromversorgung durch eine Solaranlage. Auch eine neue große Halle ist sein Ziel. Der allererste Holzspalter aus dem Otto-Versand wird jedoch in Ehren gehalten.