Aussortiert schon in der Schule

Steffen Göttmann

(MOZ) Bad Freienwalde. Unter dem Motto „Inklusion von Anfang an“ hat am Dienstag der Familienentlastende Dienst der Stephanus-Stiftung zu einem „künstlerischen Fest“ auf den Bad Freienwalder Marktplatz eingeladen. Anlass war der elfte Aktionstag zum Europäischen Protesttag von Menschen mit Behinderung.

„Ich helfe den Kindern beim Malen“, sagte Armina. Die Schülerin der Kretschmann-Oberschule in Bad Freienwalde legte eine Schablone mit Schmetterlingen auf einen orangefarbenen Rucksack und pinselte lila Farbe über die Schablone. Kinder der Laurentiusschule für mehrfach geistig und körperlich behinderte Kinder und der Käthe-Kollwitz-Grundschule warteten gespannt auf das Ergebnis: Lilafarbene Schmetterlinge, die über den Rucksack flattern. Sie und ihre Mitschüler lösten sich an der Malstraße ab. Sie unterstützten die kleinen Schüler, gleich ob behindert oder nicht. Auf der Bühne präsentierten sich Bands der teilnehmenden Schulen. In einem Demonstrationszug waren Behinderte und Nichtbehinderte von der Stephanus-Werkstatt in der Beethovenstraße zum Markt gezogen.

„Gerade die Jüngsten haben überhaupt keine Berührungsängste“, sagte Roman Bourwig, Leiter der Stephanus-Werkstätten in Bad Freienwalde. Mit mehr als 300 behinderten Beschäftigten und gut 80 Mitarbeitern zählen sie zu den größten Arbeitgebern der Stadt und der Region. „Kindern macht es nichts aus, wenn sie auf Menschen stoßen, die anders sind oder sich anders verhalten, als sie es gewohnt sind.“ Inklusion sei nicht nur Barrierefreiheit. „Dies ist nur ein Baustein der Inklusion“, so Bourwieg. Angesichts der waschenden Zahl Behinderter mit psychischen Beeinträchtigungen steigen die Herausforderungen. „Sie haben häufig Kontaktschwierigkeiten, ihnen ist es schnell zu eng, sie benötigen Freiräume“, ergänzte Bourwieg. Darauf müssen sich Arbeitgeber wie die Werkstätten einstellen und flexible Arbeitszeiten schaffen.

„Inklusion von Anfang an“ bedeute, dass Schüler nicht aussortiert werden, sondern alle gemeinsam eine Schule besuchen, erklärte Sandra Schmidt, Leiterin des Familienentlastenden Dienstes, die die Veranstaltung organisiert hatte. „Dafür brauchen die Schulen jedoch mehr und gut ausgebildetes pädagogisches Personal. Für das „künstlerische Fest auf dem Marktplatz hatte sich Sandra Schmidt Partner geholt, wie die Stadt, Oberschule und Kollwitz-Grundschule, die Stephanus-Werkstätten sowie das Jugend-, Kultur, Bildungs und Bürgerzentrum Offi. Dessen Barrieredetektive hatten die Homepage der Stadt Bad Freienwalde auf ihre Nutzbarkeit für Seh- und Hörbehinderte überprüft und kamen zu dem Ergebnis, dass sie für diese Personengruppen eine Hürde darstellt. Für Hörbehinderte fehlt die Vorlesefunktion, für Sehbehinderte ist die Schrift zu klein. Ihre Ergebnisse überreichten sie nach einer Präsentation Tourismus-Geschäftsführer Andreas Hensel der die Seiten betreut, und Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU).

Dass die Stadt noch Nachholbedarf hat, räumte der Bürgermeister ein. Ob die Stadt ihre Homepage barrierefrei gestalten könne, müsse überprüft werden. „Wir schaffen es nicht, dass Behinderte auf alle Stockwerke unserer Schulen und Kitas kommen“, sagte Lehmann. Derzeit verhandele die Stadt mit der Stephanus-Stiftung, wie die Laurentiusschule weiter saniert werden könne, um den Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden. Überlegt werde, dass die Stiftung das Haus kauft und als neuer Eigentümer mithilfe von Städtebaufördermitteln den Umbau selbst in die Hand nimmt.