Spaß beim Chorkonzert garantiert

Doris Steinkraus

Friedersdorf (MOZ) Am Herrentag sind Torsten Riemann und Cantus Gaudia um 14 Uhr zu Gast im Kunstspeicher Friedersdorf. Der Chor „Cantus Gaudia“ wurde von dem Texter, Komponisten, Sänger und Musiker Torsten Riemann im März 2014 gegründet. Seither leitet und prägt Riemann diesen Chor. Bei Cantus Gaudia steht der Spaß am Singen im Vordergrund. Es gibt keinen „akademischen“ Anspruch. Die Chormitglieder müssen keine Notenkenntnisse haben, sondern sollten lediglich Freude am Singen und gute Laune mitbringen.

Das Repertoire reicht von Schlagern, über Filmmusik, Volkslieder, Pop-Songs bis hin zu Eigenkompositionen des Chorleiters. Die Mitglieder dieser bunten Gruppe kommen aus Bad Freienwalde und Umgebung. Sogar aus Berlin nimmt ein Sänger den Weg zu Proben und Aufführungen auf sich. Eine richtige Übersetzung für den Namen des Chores gibt es nicht. Er wurde im März 2014 aus der Taufe gehoben.

Dass es falsches Latein ist, sei durchaus beabsichtigt, sagt Riemann, der immer einen Scherz auf den Lippen hat und fügt hinzu. „Am liebsten sind mir Leute, denen mal ein Musiklehrer gesagt hat, dass sie nicht singen können“, berichtet der Texter, Komponist, Sänger, Coach, Heilpraktiker für Psychotherapie und Musiker.

Die Definition „Liedermacher“ mag er nicht und sieht sich eher als „Songpoet“. „Cantus Gaudia“ verspricht jedenfalls viel Spaß, gute Laune und auch den einen oder anderen nachdenklichen Moment. Erst Anfang des Jahres hat der Chor übrigens sein neues Repertoire in einem Konzert vorgestellt. Es werden übrigens weiterhin Sängerinnen und Sänger gesucht. Interessierte können sich jederzeit bei Torsten Riemann melden.

Kontakt per E-Mail: Torsten@TorstenRiemann.de, Infos im Internet unter www.TorstenRiemann.de