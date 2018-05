Europa-Union im Havelland für bessere Kontakte zu Polen

Stephan Achilles

Schönwalde „Mitwirken an Europa – unabhängig und überparteilich“ lautet das Motto der derzeit 53 Mitglieder zählenden Europa-Union im Havelland (EUH). Am Dienstag trafen sich 22 Verbandsmitglieder und Gäste zum Gedankenaustausch im Landgut Schönwalde. „Deutschland und Polen – für ein gemeinsames Europa im Gespräch bleiben“ lautete das Thema. Als kompetente Gesprächspartner waren Uwe Feiler (CDU; MdB, u.a. stellv. Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Parlamentariergruppe), Christian Moos (Generalsekretär der EUD) und der Schauspieler, Regisseur und deutsch-polnische Kulturschaffende Stephan Stroux der Einladung von Hans-Peter Pohl (CDU, Kreisvorsitzender der EUH) gefolgt.

Die Suche nach den Gründen für derzeitige Probleme und Differenzen im deutsch-polnischen Verhältnis standen im Mittelpunkt der Diskussion. Stephan Stroux, der sich - auch aus familiären Gründen - Polen sehr verbunden fühlt, warb für mehr Verständnis gegenüber den Nachbarn. Die schlimmen Erfahrungen aus der Vergangenheit wirkten nach. Die Menschen mussten um die Erhaltung und den Wiederaufbau der eigenen Kultur kämpfen. „Europa ist nicht eine politische Frage, sondern eine kulturelle, die eng mit der Ökonomie verknüpft ist“, gibt Stephan Stroux zu bedenken. Die Landbevölkerung dominiere die politische Ausrichtung Polens und stelle auch die Mehrzahl der PIS-Wähler. Einig seien sich die Menschen in dem Wunsch nach Anerkennung und Würdigung ihrer Nation. Ausgeprägt sei auch der Wunsch, an Konsum und Aufschwung teilzuhaben. Der offiziellen Politik würden die einfachen Menschen nicht bedingungslos folgen. Sie seien durchaus in der Lage zu differenzieren.

Rainer Ganser vom Kreisvorstand der EUH wirft die Frage auf, warum Falkensee keine Partnerstädte hat. Er schlägt eine Partnerschaft mit einer polnischen Stadt vor, um Begegnungen zu fördern. Uwe Feiler erinnert daran, dass es viele deutsch-polnische Städtepartnerschaften im Landkreis gibt. „Die müssen aber auch gelebt werden.“ Jugendaustausch sei besonders wichtig, denn nur durch Gespräche könne man eine europäische Identität erlangen. Kreishandwerksmeister Michael Ziesecke berichtet, dass deutsche Handwerksbetriebe in Polen nur schwer Fuß fassen können, während es umgekehrt sehr viel besser gehe. Das Handwerk sei beim derzeitigen Nachwuchsmangel jedoch auch darauf angewiesen, Mitarbeiter aus anderen EU-Ländern anzuwerben.