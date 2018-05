„An allem ist zu zweifeln“

Stephan Achilles

Falkensee Am 5. Mai 1818, also vor 200 Jahren, wurde Karl Marx in Trier geboren. Am Vorabend des Jubiläums hatte der Falkenseer Stadtverband der Linken Interessierte zu einem Gespräch im Kulturhaus Johannes R. Becher in Falkensee eingeladen. Angekündigte Themen der Zusammenkunft waren das aktuelle Verhältnis zu Marx mit Blick auf die Zukunft der Arbeit und die Herausforderungen unserer Zeit.

Etwa 20 Personen waren der Einladung gefolgt. Darunter auch der ehemalige Ortsvorsitzende der SPD Falkensee Wolfgang Jänichen, der Falkenseer Stadtverordnete Norbert Kunz (Die Linke) und Ralf Krämer (Die Linke), Sekretär beim ver.di-Bundesvorstand und dort Experte für Wirtschaftspolitik. Moderiert wurde die Veranstaltung von Harald Petzold, Mitglied des Kreistages Havelland und Vorsitzender des Linken-Stadtverbandes.

„Die SPD und Karl Marx“ lautete das Thema des Beitrags von Wolfgang Jänichen. Mit historischen Daten und Fakten erinnerte der Gastreferent an anfängliche Gemeinsamkeiten. Die Entwicklung der Deutschen Sozialdemokratie von den „Arbeiterbildungsvereinen (ADAV)“ über die „Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei (SDAP)“ war eng mit Marx und Engels verknüpft. Führende Sozialdemokraten, wie Fedinand Lasalle, Wilhelm Liebknecht und August Bebel, standen mit Marx und Engels in brieflichem Kontakt. Man besuchte sich.

„Marx und Engels waren Vordenker und Stichwortgeber, jedoch nie Anführer. Sie vertraten die reine Lehre. Die Parteien dagegen mussten realpolitisch und reformorientiert handeln“, betonte Jänichen. Im Gothaer Kongress, im Mai 1875, vereinigten sich ADAV und SDAP mit dem Ziel eines „Freien Staates“ und einer sozialistischen Gesellschaft ohne Ausbeutung und ohne soziale und politische Ungleichheiten. Marx kritisierte diese „Gleichmacherei“ heftig. Er war eher für eine Leistungsgesellschaft, ganz klar gegen Armut, aber auch nicht gegen Reichtum. Wolfgang Jänichen meint, dass das Marx-Zitat: ‚Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen“ auch heute noch als zentrale Idee für einen Sozialstaat angesehen werden könne.

Norbert Kunz umriss in seinem Vortrag die Verdienste von Karl Marx: „Er war kein Prophet, hat aber die wirtschaftliche Entwicklung recht treffsicher vorausgesagt, auch wenn sich der Kapitalismus als zäher und beständiger erwiesen hat als vorausgesagt.“ Als politischer Intellektueller, Philosoph und Ökonom habe Marx die Denkgeschichte der nachfolgenden Epoche geprägt. Er habe weder einen Fahrplan, noch Bauplan für den Sozialismus hinterlassen. Insofern könne man ihn für den späteren ideologischen Missbrauch durch Diktatoren wie Stalin oder Mao Zedong nicht verantwortlich machen. Grundlagen für unabänderliche Staats- und Parteidoktrinen wollte Marx nie liefern. „An allem ist zu zweifeln“, schrieb er 1865 in das Poesiealbum seiner Tochter Jenny.

Ralf Krämer vom ver.di-Bundesvorstand hob die aktuelle Bedeutung der marxschen Analysen der Ökonomie des Kapitalismus hervor. Diese Erkenntnisse seien auch heute noch von grundlegender Bedeutung. Die enorme wirtschaftliche Entwicklung seit Marx hätten jedoch alles auf eine neue Stufe gehoben. Mit der Digitalisierung würden derzeit viele Arbeitskräfte freigesetzt. Trotzdem seien nie so viele Arbeitskräfte beschäftigt gewesen wie heute, denn es entstünden gleichzeitig immer neue Produkte und Tätigkeitsbereiche. Ein ständiges Lernen und Verändern sei gefordert.

Entgegen anderer Behauptungen wachse die Erwerbstätigkeit derzeit. Die Arbeit werde jedoch zeitlich und örtlich entgrenzt. Mit dem Mobiltelefon immer erreichbar, am PC überall einsatzfähig und einer ständigen digitalen Kontrolle ausgesetzt, stehe der Arbeitnehmer unter großem Druck. Auch in der Zukunft sieht der Gewerkschaftler Arbeit und Kapitalismus von Bestand.

Jedoch müsse in Arbeitskämpfen für eine gerechte Verteilung der Gewinne und für die Begrenzung der Macht stetig wachsender Konzerne gestritten werden. „Die wirtschaftspolitischen Instrumente sind dazu noch zu schwach“, gibt Krämer in der nachfolgenden Diskussion zu. Auch die Gewerkschaften suchen noch nach neuen Formen und Wegen, um dem wachsenden Neoliberalismus zu begegnen. Nichts sei abschließend geklärt.