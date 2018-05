Hubschrauber sucht nach Brandstifter

Claudia Duda

Löwenberger Land (MOZ) Die Feuerwehr ist im Löwenberger Land erneut zu mehreren Bränden gerufen worden. Wie Mathias Putzalla von der Polizei am Donnerstag mitteilte, brannte am Feiertag kurz vor Grüneberg ein Waldstück von etwa 100 Quadratmetern. Eine halbe Stunde später wurde gemeldet, dass es nahe der Landesstraße 213 zwischen Freienhagen und Neuholland brennt. Dort standen 500 Quadratmeter Wald in Flammen. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Erst am Mittwoch hatte es bei Freienhagen gebrannt. Ein Hubschrauber suchte die Gegend ab. Am Wochenende war die Feuerwehr insgesamt acht Mal gerufen worden. (cd)