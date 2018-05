Claudia Duda

Lehnitz (MOZ) Mehrere kleine Brandherde die Feuerwehr am Himmelfahrtstag in Lehnitz. Etwa 100 Quadratmeter Wald brannten in einem Waldstück. Nach Auskunft der Leitstelle in Eberswalde waren der Löschzug 1aus Oranienburg und die Lehnitzer Feuerwehr an den Löscharbeiten beteiligt.