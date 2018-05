25 Betrunkene werfen Bierflaschen in einen Baum

Claudia Duda

Birkenwerder (MOZ) Hoch die Flaschen! Nach diesem Motto handelten am Himmelfahrtstag etwa 25 Betrunkene in Birkenwerder. Anwohner hatten die Polizei gerufen, weil die jungen Leute am Spielplatz am Bahnhof versuchten, einen Ball aus einem Baum zu holen, indem sie zahlreiche Flaschen hinauf warfen. Die Flaschen drohten auf Autos zu fallen. Auch Latten eines Zaunes wurden ausgerissen und in die Luft geworfen. Die Mannschaften von sechs Einsatzfahrzeugen sorgten am Spielplatz für Ordnung. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Bis zum Nachmittag rückte die Polizei mehrfach wegen der Feiern zum Herrentag aus, erklärte Mathias Putzalla von der Polizei Oranienburg. Es blieb jedoch bei kleineren Vorfällen. „Wir haben uns darauf eingestellt“, sagte Putzalla.