Gewitter erreichen Brandenburg

dpa

Potsdam (dpa) Die nach Osten ziehenden Gewitterfronten haben am Donnerstagnachmittag Brandenburg erreicht.

Gewitter gebe es derzeit am südlichen Rand des Fläming und in der Prignitz, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Stand 15.30 Uhr mit. Vereinzelt könne es zu Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Am Nachmittag galten für die Regionen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin zeitweise Unwetterwarnungen. Regionalleitstellen im Nordwesten und Westen Brandenburgs meldeten zunächst aber kein erhöhtes Einsatzaufkommen.

Laut DWD stieg seit dem Nachmittag für Berlin und andere Teile Brandenburgs ebenfalls die Gefahr von Gewittern und Starkregen. Zunächst blieb es aber in der Hauptstadt ruhig. Bis in die erste Nachthälfte des Freitags sollten jedoch Gewitter auftreten können.

Örtlich könnte es in Brandenburg und Berlin den Angaben zufolge zu Unwettern mit Starkregen von bis zu 20 Liter pro Quadratmeter kommen. Auch Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 85 und 95 Kilometern pro Stunde seien möglich, hieß es.

Am Freitag bleibt es laut den Meteorologen bewölkt, aber überwiegend trocken. Es sei mit Temperaturen um die 19 Grad zu rechnen.