Roggen aus der Mühle Cummerowe

Michael Dietrich

Kummerow (MOZ) Der kleinste Ortsteil von Schwedt, das abseits gelegene Kummerow im Welsebruch, feiert an diesem Wochenende 700-jähriges Bestehen. Der Ort hat seit vielen Jahren immer knapp über oder unter 100 Einwohner, eine kleine Kirche, eine Kneipe, einen Dorfanger mit Festplatz. Auf dem Festplatz wird am Sonnabend und Sonntag gefeiert, ein historischer Festumzug durch den Ort eröffnet das Jubiläumsfest am Sonnabend um 11 Uhr. Am Sonntag startet das Programm um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche, die derzeit saniert wird. Bewohner und Gäste können sich auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, auf Treckerfahrten für Kinder, Flohmarkt, ein Konzert mit Beppo Pohlmann von den ehemaligen Gebrüder Blattschuss sowie ein Platzkonzert des Bundespolizeiorchester aus Berlin freuen.

Die erste bekannte urkundliche Erwähnung von „Cummerow“ stammt vom 9. Mai 1318. Im Königlichen Staatsarchiv zu Stettin findet sich eine Urkunde aus dem Personenverzeichnis des Klosters Pyritz. Demnach verkaufte damals Herzog Otto der I. dem Knappen Otto von Liepe Roggen aus der „Molendino Cummerowe“ ( Mühle von Cummerow). Der Name Cummerow stammt übrigens aus dem Slawischen und bedeutet so viel wie Stechmücke, die es in den feuchten Wiesen des Welsebruchs noch heute zur Genüge gibt.

108 Einwohner hat der Ort aktuell. Stolz wird Opa Piepenburg als ältester Kummerower auf der Kutsche mit dem jüngsten Sproß im Ort, den einjährigen Matz Mohns, den Festumzug anführen. Viele Bewohner haben ihre Vorgärten geschmückt, so wie Familie Schröder, die eine 700 vor ihrem Haus aus Blumen gestalteten. Vor dem Ortseingangsschild wirbt ein Traktor aus Stroh für das Fest zum 700-jährigen Dorfjubiläum.