Starb Schröder durch Rattengift?

Janet Neiser

Ziltendorf (MOZ) Für Michael Schulze* aus Ziltendorf war es ein trauriger Himmelfahrtstag. Denn einer fehlte: sein Beagle Schröder. Der einjährige Hund ist tot, gestorben am Dienstag. „Wir haben noch versucht, ihn zu reanimieren“, erzählt der Ziltendorfer unter Tränen. Die schrecklichen Momente beim Tierarzt, als das Herz seines geliebten Beagles aufhörte zu schlagen, wird er wohl nie vergessen.

Einen Tag vorher war das Tier noch fit, es gab keine Anzeichen für irgendeine Krankheit. „Beim Tierarzt wurde gesagt, dass die Symptome auf Rattengift hindeuten“, berichtet Schulze. Schröder ging es schlecht, er wollte nichts fressen, musste sich übergeben. „Ich habe ihn früh so gesehen und zunächst gedacht, er habe sich den Magen verdorben“, sagt der Hundehalter, der sich in den folgenden Stunden rührend um das Tier kümmerte. Doch Schaum vorm Maul und sogar blutiger Ausfluss aus dem After ließen seine Alarmglocken schrillen. Er rief den Tierarzt. „Und der meinte, ich soll sofort vorbeikommen.“

Für Schröder war es da schon zu spät. Der Befund steht zwar noch aus. Aber für Michael Schulze ist klar, dass irgendjemand etwas auf das Grundstück geworfen hat, das Schröder gefressen hat. „Da lagen auch so komische Knochen.“ Den Tag zuvor sei Schulze die ganze Zeit mit seinem Vierbeiner zusammen gewesen. Da hätte er mitbekommen, wenn der Vierbeiner etwas Ungewöhnliches gefressen hätte. Irgendetwas muss also später auf dem eigenen Grundstück passiert sein.

Schulze hat nach dem Tod seines Hundes die Polizei informiert. Die erklärte ihm, dass sie nicht zuständig sei, verwies ihn an das Ordnungsamt des Amtes. Dort berichtete der Ziltendorfer schließlich von dem schrecklichen Verdacht. Lebendig wird Schröder davon nicht mehr. „Aber ich möchte, dass Hundehalter aufmerksam sind, falls sie etwas Auffälliges an ihrem Tier entdecken. Dann sollten sie schnellstmöglich zum Tierarzt gehen.“

Schulze hat seinen toten Hund am Nachmittag vom Tierarzt abgeholt. Untröstlich ist er. Irgendwann wolle er wieder einen Hund haben, sagt der Mann, der in den vergangenen Jahren mehrere Schicksalsschläge hinnehmen musste. Schröders Tod setzt die traurige Serie fort. Sogar Ziltendorfs Bürgermeister Danny Langhagel ist informiert: „Falls das Tier vergiftet wurde, ist das mehr als grausam“, sagt er.

*Name von der Red. geändert