Havelschule wehrt sich gegen Mobbing-Vorwürfe

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Von

Die Havelgrundschule wehrt sich gegen den Vorwurf von Mobbing und Gewalt. Eine Fünftklässlerin soll „Gewaltexzesse“ mit Tritten und Schlägen erlebt haben. Auch ihr jüngerer Bruder und andere Kinder seien betroffen.

In der Facebook-Gruppe „Die Oranienburger“ veröffentlichte Denise Borgmann einen Hilferuf und schrieb von „Tätern und Opfern“, die Hilfe benötigten. Eine Diskussion mit teilweise erschreckenden Vorwürfen brach los, nach mehr als 200 Kommentaren und gegenseitigen Anschuldigungen wurde die Facebook-Debatte beendet. In der Havelschule ist die Diskussion aber noch lange nicht vorbei.

„Der Vorwurf entspricht nicht der Realität. Bei uns gibt es kein Mobbing“, sagt Schulleiter Andreas Deutschländer. Die Anschuldigungen, die Veröffentlichung und ein Pressebericht dazu hätten ihn zutiefst enttäuscht. „Es geht nicht, Missstände anzuprangern, die es nicht gibt.“ Seit Jahren bemühe er sich um ein gutes Schulklima. 613 Mädchen und Jungen besuchen die Schule in der Mittelstadt, die ab kommendem Schuljahr sogar auf einen fünfzügigen Betrieb ausgebaut werden soll. „Wir haben sehr unterschiedliche Schüler aus allen gesellschaftlichen Schichten“, sagt Deutschländer und nennt gleich ein Problem. Einige Kinder kämen aus schwierigen Familienverhältnissen. Hinzu käme ein gesellschaftliches Problem. Immer häufiger hätten Kinder Verhaltensauffälligkeiten und würden Eltern den Schulen allein die Erziehung überlassen. „95 Prozent der Probleme in der Schule werden von außen zu uns getragen“, sagt der Schulleiter.

Die Havelschule bemühe sich seit Jahren um ein gutes Schulklima und wolle erreichen, dass alle Kinder einen guten Abschluss schafften und „sie ihr Leben meistern können“, sagt Deutschländer. Dazu sei in Zusammenarbeit mit den Eltern ein umfangreiches System aufgebaut worden, zu dem ein direkter Draht zum Jugendamt, zur Revierpolizistin, Streitschlichter in den Klassen sowie zwei Schulsozialarbeiter gehörten. „Niemand guckt weg“, sagt Deutschländer.

Genau diesen Vorwurf machen aber Eltern in ihren Facebook-Kommentaren. Denise Borgman hat eine Anzeige wegen Körperverletzung gemacht. Das Mädchen, um das es geht, ist die Tochter ihrer Lebensgefährtin und geht in die fünfte Klasse. Der jüngere Bruder des Kindes besucht ebenfalls die Havelschule. Denise Borgmann, die sich als Bevöllmächtigte bezeichnet, informierte das Schulamt in Neuruppin und das Bildungsministerium in Potsdam. Dem Wunsch nach einem Schulwechsel wurde nicht stattgegeben. Der Schulleiter sieht darin unter anderem den Grund für die Veröffentlichung. Er stellt die Auseinandersetzung, in der sich das betroffene Mädchen befindet, als Streiterei unter Gleichaltrigen dar. Das Wort Mobbing werde inflationär gebraucht. Ähnlich beschreibt es Schulsozialarbeiterin Alexandra Köpp. Ein Streit zwischen Schülern und sogar Kritik an einem Kind werde häufig schon als Mobbing bezeichnet. Mobbing beschreibe aber ein regelmäßiges und gezieltes Schikanieren einer einzelnen Person.

Körperliche Gewalt gebe es an jeder Schule, das sei Alltag, sagt Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Sie bestätigt, was Schulleiter Deutschländer einräumt: Drei Strafanzeigen von Eltern gegen Havelschüler liegen aus diesem Jahr vor. Das sei nicht außergewöhnlich und die Havelschule kein Schwerpunkt von Gewalt, so Dörte Röhrs. In manchen Fällen komme es nach Anzeigen zur Anhörung der Betroffenen durch die Polizei. Das habe auch einen erzieherischen Effekt. Außerdem würden die Schule und das Jugendamt informiert. An der Havelschule wird mit der zuständigen Revierpolizistin auch Präventionsarbeit geleistet, um Gewalt vorzubeugen.

Anja Hagemann, Elternvertreterin in der Klasse der betroffenen Schülerin, kann die Anschuldigungen nicht nachvollziehen. Die Mutter des Mädchens habe nie mit ihr über die nun vorgebrachten Probleme gesprochen. Fälle von Mobbing seien ihr nicht bekannt. Aber Streitereien unter Schülern gebe es, das sei doch normal. Auch über einen Text, den vergessliche Schüler abschreiben müssen, spricht die Elternvertreterin. Eine Mutter hatte das Schreiben auf Facebook gepostet und als Strafarbeit bezeichnet. Andere Kommentatorinnen bezweifelten dessen pädagogischen Sinn. Der Text sei eine Idee von Eltern, erklärt Anja Hagemann. Es müsse doch Konsequenzen geben, wenn Kinder regelmäßig etwas vergessen oder ihre Hausaufgaben nicht erledigen. „Die Schule springt immer ein, wenn das Elternhaus etwas versäumt“, beschreibt die Mutter ein wachsendes Problem vieler Bildungseinrichtungen.