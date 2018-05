Autosammlung verbrannt

Alles in Flammen aufgegangen: Insgesamt zwölf liebevoll getunte Fahrzeuge standen in den Genschmarer Hallen. © Foto: Ulf Grieger

Genschmar (MOZ) Eine Sammlung wertvoller Autos – Cabrios und Sondermodelle mit Speziallackierung – ist in der Nacht zum Mittwoch in der Genschmarer Gartenstraße in Flammen aufgegangen. Drei Männer wurden wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Als die Einsatzkräfte kurz nach ihrer Alarmierung am Dienstag, gegen 23 Uhr, eintreffen, haben sie mit der enormen Hitze zu kämpfen. Benachbarte Gebäude werden davon ebenso beschädigt wie die Bäume rings um die Garagenanlage.

Die Genschmarer Feuerwehr war die erste vor Ort. Hinzu kamen die Wehren aus Golzow, Gorgast, Manschnow und Zechin, die Seelower Wehr mit der Drehleiter und ein Tanklöschfahrzeug aus Neuhardenberg, informierte Amtsbrandmeister Andreas Zwick. Drei Rettungswagen und etwa 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Die Genschmarer Brandschützer waren am Mittwochmorgen völlig erschöpft. „Es war ein gigantisches Feuer“, berichtet Zwick. Bekämpft wurde es unter anderem mit Schaum. Explosionen, wie man es aus Filmen kennt, gab es nicht. Er bedankt sich bei allen Einsatzkräften für das umsichtige Vorgehen.

Die Fahrzeuge, alle waren verkehrstüchtig und liebevoll aufbereitet worden, hatten zum Teil keine Felgen mehr. Drei Männer aus der Familie der Brandopfer versuchten noch, einige der zwölf Autos aus dem Feuer zu fahren. Dabei erlitten sie Rauchvergiftungen und wurden ins Klinikum Markendorf gebracht. Nach eingehender Untersuchung konnten sie das Krankenhaus jedoch bereits am Mittwoch wieder verlassen.

Neben den Ruinen der Fahrzeughallen stehen verglaste Vogelvolieren. Das Glas ist geplatzt, die Teerdächer sind geschmolzen. Deutlich wurde die Hitze auch an den hohen Bäumen, die bis hinauf zu den Wipfeln verkohlt sind.

Die Schadenssumme steht noch nicht fest, ist aber sehr hoch. Größer noch dürfte der ideelle Schaden sein. Denn die Liebhaber der Sondermodelle älterer Automarken hatten viel Freizeit investiert, um sie immer weiter zu vervollkommnen. Das alles ist nun Schutt und Asche.

Es war bereits der dritte Brand seit Sonnabend im Amt Golzow. Deshalb wird inzwischen vermutet, dass hier ein Feuerteufel zu Gange ist.

Am Sonnabend – die Feuerwehren waren gerade zum Polterabend der für Brandschutz zuständigen Verwaltungsmitarbeiterin – hatte es in Gorgast-Neuhof gebrannt. Zum Glück nur in einem Gebäude, in dem es vor Jahren schon einmal gebrannt hatte. So blieb der Schaden relativ gering.

In der Nacht zum Montag entgingen in der Genschmarer Straße in Golzow vier Menschen nur dank einer Rauchwarnermeldung dem Feuertod. Und am Dienstag – die Wehrführer des Bereiches tagten in Bleyen – stand stand die Autohalle in Genschmar in Flammen. An Zufälle glaubt da niemand mehr.