Humor und Dank zum Jubiläum

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Alzheimer-Demenz und Humor müssen einander nicht ausschließen. Das wurde am Mittwoch wieder beim Fest zum zehnjährigen Bestehen der Beratungsstelle für Menschen mit Demenz und deren Angehörige in Strausberg deutlich. Denn die Ausstellung mit Karikaturen von Peter Gaymann zum Thema Demenz, die eingangs in der Entreegalerie der Stadtverwaltung eröffnet wurde, regt doch sehr zum Lachen an. Die Stadtverwaltung ist nicht nur Gastgeber der Ausstellung, sondern seit einigen Jahren auch der Beratungsstelle, in der Elke Kirschneck und Ines Diewitz ihre Aufklärungsarbeit leisten. Die Stadt werde auch künftig im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Beratungsstelle unterstützen, versicherte Bürgermeisterin Elke Stadeler in ihrem Grußwort und würdigte die Arbeit der Alzheimer-Gesellschaft, deren Bedeutung in Zukunft weiter wachsen werde. Das Engagement der ehrenamtlichen Helferinnen der Beratungsstelle würdigten die Geschäftsführerinnen der Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg, Brigitta Neumann und Angelika Winkler. Sie erfüllen die Betreuung der Alzheimer-Kranken im Alltag mit Leben. Der stellvertretende Bürgermeister Johannes Kliegel und sein früherer Chef Olaf Borchardt vertraten Petershagen-Eggersdorf, das ebenfalls seinen Beitrag zur Finanzierung der Beratungsstelle leistet. „Für uns ist das sehr wichtig, weil die Pflegekasse den kommunalen Zuschuss noch einmal um denselben Betrag aufstockt“, sagt die Leiterin Elke Kirschneck. Deshalb freute sie sich über den Besuch von Hagen Kruschwitz aus dem Sozialamt der Kreisverwaltung, der die Grüße des Landrates überbrachte und zusagte, dass der Landkreis weiterhin zur Beratungsstelle stehe. Bei der von der Barmer GEK gesponserten Veranstaltung kamen auch Netzwerkpartner, wie das Rekis, die Immanuel Diakonie und der Pflegestützpunkt ins Gespräch. (js)