Himmelfahrt ins Mittelalter

Auf geht’s: Himmelfahrt ist etwas, was man mit dem Fahrrad unternimmt. Die jungen Männer aus Strausberg machten sich wie Tausende andere auch am Donnerstag auf den Rundweg von Musik zu Musik und von Imbissbude zu Imbissbude. © Foto: Edgar Nemschok

Irina Voigt

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Eines der Ziele des Himmelfahrtstages neben Live-Konzerten, Kutschentreffs und Country-Party war das historische Dorffest in Eggersdorf. Hierher zog es Tausende Radler und Wanderer. Zum 20. Mal hat der Verein Bauernvolk um Andreas Lüders ein beeindruckendes Fest auf die Beine gestellt.

Tankred müht sich in der Sonnenhitze, seine Rüstung anzulegen. Das selbst gefertigte Kettenhemd ist nicht nur schwer, es ist auch schmierig, wegen des Leinöls, mit dem es überzogen ist, damit es nicht gar so sehr rostet. Der 40-Jährige aus Berlin gehört zum Clan Freystatt und ist seit 17 Jahren in seiner Freizeit mit Leidenschaft und Akribie ein Ritter. Am Donnerstag beim historischen Dorffest, zu dem der Verein Bauernvolk zum inzwischen 20. Mal eingeladen hatte, traf Tankred auf Seinesgleichen aus der Zeit zwischen dem 9. und dem 12. Jahrhundert.

Die Gäste, die auf ihrer Rundreise durch die Region hier vorbeikamen oder deren ausschließliches Ziel das Dorffest war, wurden wieder einmal nicht enttäuscht. Andreas Lüders, dessen Blut offensichtlich mit einem authentischen Mittelalter-Gen versetzt ist, und die rund 70 Vereinsmitglieder waren auch historisch gesehen perfekte Gastgeber. „Man muss sich für Geschichte interessieren“, sagt der 58-Jährige, nachdem er die vielen Mitgestalter persönlich von der Bühne herab begrüßt hat. Manche hatten auch Geschenke dabei, wie das befreundete Bauernvolk aus Wittenberg. „Ohne euch gäbe es unser Bauernvolk nicht“, blickt Lüders zurück, denn vor 20 Jahren waren die Wittenberger die einzigen Gäste, die sich in Eggersdorf, damals noch auf dem Marktplatz, einfanden. Inzwischen sind es rund 400, die in Harnisch, Rüstung und in passender Gewandung das Fest mitgestalten und ziemlich persönliche Einblicke in den damaligen Alltag geben. Aber auch die Einheimischen machen mit viel Enthusiasmus mit. So sorgten die Frauen vom Kinderhilfeverein wieder für eine reich gedeckte Kuchentafel. Darunter auch Kuchen, die Verwaltungsleute gespendet haben – einer aus dem Bauamt, einer aus dem Sekretariat, einer von den Reinigungskräften und noch einer aus der Pressestelle. Manch ein Festbesucher – wie die Petershagenerin Rosemarie Stephan – brachte einen Kuchen mit und kaufte dann anderer Leute Leckereien zum Mitnehmen ein. Der Erlös wird wie in jedem Jahr der Betreuung der Kinder aus dem weißrussischen Serebrjanka zugute kommen.

Auf der Bühne gab es derweil Mittelaltermusik nonstop, Kinder erlitten die „Gemüsestrafe“ und Quacksalber kümmerten sich rustikal und rabiat um kampfverletzte Ritter.