Bilder von Behinderten und Nichtbehinderten

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die farbenfrohen Bilder zeugen von viel Kreativität. Sie sind mit Händen und Pinsel gemalt. Kerstin Schwandtke vom Stephanus-Treff in Bad Freienwalde zeigt erstmals Bilder, die behinderte und nichtbehinderte Menschen gemeinsam gemalt haben. Die Bilder entstanden beim Aktionstag zur Gleichstellung behinderter Menschen 2011 auf dem Marktplatz in Bad Freienwalde.

Viele Menschen werden die Bilder sehen, denn der Stephanus-Treff im ehemaligen Milchladen in der Karl-Marx-Straße in Bad Freienwalde erfreue sich wachsender Beliebtheit, sagte Kerstin Schwandtke. So kamen allein an einem Tag drei junge Frauen, die Arbeit mit Behinderten und in der Pflege suchen.

Zu Kerstin Schwandtke kommen zudem viele Fragesteller, die zum Beispiel Auskunft über den Schwerbehindertenausweis suchen. Sie hilft beim Formulieren von Widersprüchen. „Da kommen Leute, die sich kaum bewegen können und denen die Berechtigung abgesprochen wird“, erklärte sie. Es werde nur nach Aktenlage entschieden.(sg)