Land fördert neuen Radweg von Altranft nach Wriezen

Steffen Göttmann

Altranft (MOZ) Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) hat am Mittwochnachmittag in Altranft Rainer Schinkel, Beigeordneter des Landrates, einen Förderbescheid über 1,5 Millionen Euro überreicht. Mit dem Geld wird der Landkreis überregionale Radwege modernisieren und neu bauen. Einschließlich eines Eigenanteils in Höhe von 200 000 Euro wird er 1,7 Millionen Euro investieren

Der Treffpunkt auf dem Gehweg vor dem Berg-Schmidt-Hof an der Alten Heerstraße war absichtlich gewählt. Denn in Altranft endet der Radweg von Bad Freienwalde in Richtung Wriezen. Zunächst war nur geplant, den Lückenschluss zwischen Altranft und Rathsdorf sowie zwischen Rathsdorf und Wriezen herzustellen.

Doch weil die Verkehrsbelastung auf der Kreisstraße trotz der Umgehungsstraße noch sehr hoch sei und während der Erntezeit große Landmaschinen unterwegs seien, werde der Radweg durch die Ortschaften geführt, sagte Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU). Zusammen mit dem Bad Freienwalder Bürgermister Ralf Lehmann (CDU) und Karsten Birkholz, Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oderbruch, nahm er am Ortstermin teil.

Der Gehweg, der direkt am BergSchmidt-Hof vorbeiführt, werde auf 2,50 Meter verbreitert, erläuterte Jörg Schleinitz vom Wirtschaftsamt der Kreisverwaltung. Der Landkreis verhandele mit Anliegern, um dort Flächen aufzukaufen, wo der Bürgersteig zu schmal ist. „Die Anlieger werden nicht beteiligt, weil es bisher beim Landkreis keine Satzung gibt, die vorsieht, Kosten umzulegen“, erklärte Schleinitz. Der Radweg führt also direkt an der Straße entlang.

Ferner werden zwei Radwege im Amt Barnim-Oderbruch saniert. Die Wege von Bliesdorf nach Vevais sowie von Neulewin nach Kerstenbruch seien vor vielen Jahren mit Kleinverbundpflaster gestaltet worden, sagte Amtsdirektor Karsten Birkholz. Durch Ameisen und andere Einflüsse seien inzwischen Steine heraus gebrochen, sodass das Radfahren keine Freude mehr bereitet.

Der Landkreis habe entschieden, die Pflege der überregionalen Radwege in seine Hand zu nehmen, um den Radtouristen einen gleichbleibenden Standard zu bieten. „Das ist der richtige Weg“, sagte Gerber. Wenn Gemeinden nicht willens oder in der Lage seien, Radwege zu pflegen, entstehe Stückwerk. Der Minister betonte, dass der Pflegebedarf mit dem Alter der Radwege steigt. Gerber lobte den Landkreis, der mit seinem Radwegekonzept „aufs richtige Rad setzt“.

„Radfahren hat Zukunft“, betonte Schinkel. Radfahrer geben durchschnittlich pro Tag 20 bis 22 Euro aus, was Gaststätten und Unterkünften entlang der Radweg zugute komme.