Mehr Besucher bei Eröffnung der Agrarausstellung

dpa

Paaren/Glien (dpa) Die mehrtägige Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung Brala ist mit großem Besucherandrang eröffnet worden.

Am Donnerstag zog es über den Tag verteilt rund 12 000 Interessierte auf das Ausstellungsgelände nach Paaren-Glien (Havelland), wie es am Nachmittag vom Veranstalter hieß. Das seien etwas mehr als beim Auftakt im vergangenen Jahr gewesen. Die Brala ist eine der größten Agrarschauen in Ostdeutschland.

Die 28. Ausgabe dauert noch bis Sonntag. Etwa 700 Aussteller und Züchter präsentieren sich. Besucher können sich über Landmaschinentechnik und Tierhaltung informieren. Erzeuger nutzen die Ausstellungstage auch, um ihre Produkte anzubieten.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht in der regionalen Vermarktung von Produkten für brandenburgische Landwirte eine Chance. „In einer Zeit, in der immer mehr Menschen Wert auf eine bewusste und gesunde Ernährung legen, haben die regionalen Erzeuger in dieser Hinsicht viele Möglichkeiten“, sagte der Regierungschef anlässlich der Brala-Eröffnung.