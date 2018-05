Hausaufgaben an Himmelfahrt für Erkners neuen Bürgermeister

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Mit einem Festakt im Gerhart-Hauptmann-Museum ist Bürgermeister Henryk Pilz am Mittwoch feierlich in sein Amt eingeführt worden. Pilz sagte vor etwa 70 Ehrengästen, es gebe hohe Erwartungen an ihn.

„Seit 1961 bin ich fast ohne Unterbrechungen Erkneraner. Es ist schon ein erhabenes Gefühl, dass mein Sohn Bürgermeister ist.“ Bernd Pilz, der mit seiner Frau Ursula und Jeanette Dziuk, der Lebensgefährtin des Bürgermeisters, im Museum neben der Hauptperson in der ersten Reihe saß, hielt mit seinem Stolz nicht hinter dem Berg. „Sehr aufregend“ fand seine Frau die Feier am Vormittag, schränkte aber ein: „Die Wahlkampfphase war aufregender.“

Für einen festlichen Rahmen hatte die Stadt den bekannten Woltersdorfer Musiker Hans-Joachim Scheitzbach eingeladen, der an seinem Cello bedachtsam ausgewählte Stücke spielte. In seinem Grußwort blickte Lothar Eysser, der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, auf die Wahl und den Wahlkampf zurück. Er erinnerte daran, dass Pilz zwei Monate lang jeden Tag, bei jedem Wetter, auf der Straße gestanden hatte, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. „Das verdient wahrlich Anerkennung.“ Seinen Dank sprach Eysser aber auch den unterlegenen Mitbewerbern aus. Dann nahm er die Vereidigung vor. Am Vorabend hatten die Stadtverordneten per einstimmigem Beschluss förmlich festgestellt, dass die Wahl korrekt verlaufen war.

Pilz sagte in einer kurzen Ansprache, es sei für ihn „ein bewegender Moment“. Die Anwesenheit so vieler Amtsträger und Partner habe sicher auch viel mit Erwartungen an ihn zu tun. Pilz bezog sich dabei auf seine Vorgänger. „Herr Schulze hat Erkner erst mal zur Stadt gemacht, Herr Kirsch hat dann noch eine Schippe drauf gelegt und Erkner zum Mittelzentrum gemacht.“ Erkner sei „eine quirlende und sich entwickelnde Stadt, auch wenn sie eingeengt ist.“ Pilz betonte die Bedeutung des Gemeinsamen, auch in der Stadtverordnetenversammlung. Aus dem Stadtparlament war außer Eysser nur Elvira Strauß gekommen, die Fraktionsvorsitzende der Linken.

Nach den Ansprachen begann das Defilee der Glückwünsche von den Gästen aus Schulen, Kirchen, Vereinen und Verbänden. Jochen Kirsch hatte schon vorher für eine persönliche Note gesorgt, indem er Pilz die Bürgermeisterkette überreichte, die er vom Heimatverein bekommen hatte – „für die nächsten zwei bis drei Amtsperioden“, wie Kirsch augenzwinkernd anmerkte.

Zu den vielen Gratulanten aus Erkner und anderen Orten gehörte auch Christin Redlich, stellvertretende Leiterin der Kita „Wasserwichtel“, in der Pilz bis vor Kurzem als Hausmeister beschäftigt war. Er habe sich gewünscht, dass jemand von seiner bisherigen Arbeitsstelle dabei sei, sagte der Bürgermeister. In seinen ersten drei Tagen im Amt sei sein Terminkalender schon „explodiert“, so Pilz. Über Himmelfahrt, wenn das Rathaus geschlossen ist, habe er sich einige Hausaufgaben mit nach Hause genommen. „Ich muss mich in einigen Bereichen noch einlesen.“