Große Moral bis zum Schluss

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Mit 2:5 hat der Fußball-Oberligist FC Strausberg gegen den Berliner Traditionsverein Tennis Borussia verloren. Es war ein gutes Fußballspiel, bei dem die 284 zahlenden Zuschauer unter dem schönen Strausberger Abendhimmel durchaus auf ihre Kosten kamen.

Die Erwartungen, vor allem auf Strausberger Seite, waren sehr hoch. Denn die Mannschaft hatte seit fünf Spielen nicht mehr verloren. Es gab im Vorfeld viel Optimismus, dass man dem Favoriten und Titelanwärter der Oberliga Nord eventuell doch ein Bein stellen könnte. Wahrscheinlich waren die Erwartungen dabei auch ein bisschen zu hoch. Die Berliner erwiesen sich als bärenstark und als eine klasse Mannschaft.

Strausberg begann sehr nervös, fand zunächst gar nicht ins Spiel und wurde vom hohen Tempo der Gastgeber regelrecht überrollt. Vor allem was die beiden Außen, Boris Hass (rechts) und Randy Edwini-Bonsu (links), auf dem wunderbar gepflegten Rasen der Energie-Arena zauberten, war teilweise eine Augenweide. Dazu kam Rockenbach da Silva und natürlich Mittelstürmer Karim Benyamina. Schon nach zehn Minuten war es dann so weit: Strausberg musste das erste Gegentor hinnehmen.

Nach einem Freistoß von Rockenbach war Benyamina mit dem Kopf zur Stelle. Er war zwar leicht im Abseits, doch Schiri Christoph Dallmann, der mit dem absolut fairen Spiel gar keine Probleme hatte, gab das Tor. Das 2:0 für die Berliner war ein Geschenk der Strausberger Abwehr. Leon Barlage, der das gesamte Spiel über sehr nervös agierte, trat über den Ball und Benyamina sagte „Danke“.

TeBe hielt das Tempo hoch und man musste sich schon große Sorgen um den FC Strausberg machen. Tolle Kombinationen und auch hinten standen die Berliner bombensicher. Sie spielten mit einer Dreier-Abwehrkette, einem kompakten Mittelfeld und auch die Abwehrspieler wie Thomas Franke oder Tino Schmuck konnten sich gelegentlich in das Angriffsspiel einbringen.

Das 3:0 fiel in der 35. Minute durch Rifat Gelici. Das war allerdings ein wenig umstritten, denn im Mittelfeld gab es ein Foulspiel gegen Strausberg, das Dallmann großzügig für die Berliner auslegte. In die offene Abwehr hinein konnte Gelici den Treffer markieren. Und noch vor der Pause gab es gar das 4:0, erneut durch Gelici. Nur einmal waren die Strausberger richtig torgefährlich. Alexander Sobeck traf per Kopf die Querlatte

Im Strausberger Rund war man sich zur Pause einig: Die Partie ist entschieden. TeBe ist einfach eine Klasse besser. Und niemand sprach davon, dass das Ergebnis zu hoch ausgefallen wäre.

Natürlich kam der Gastgeber mit mehr Schwung aus der Kabine. Die Strausberger warfen nun fast alles nach vorn und stemmten sich mit aller Macht gegen ein zu erwartendes Tordebakel. Wie schon des Öfteren in der Saison, spielte nun auch Kapitän Wael Karim fast ausnahmslos im Angriff. Die ausgangs aufgestellte Fünfer-Abwehrkette hatte Trainer Christof Reimann längst aufgelöst. Und gerade als die Strausberger sich ein wenig vom Berliner Druck befreien konnten, gab es wieder einen gestochenen Konter von TeBe. Randy Edwini-Bonsu lief mit dem Ball in hohem Tempo fast über den gesamten Platz. Er wurde nicht angegriffen, spielte auf Rechts zu Benyamina, der mit einem Lupfer über den herausgestürmten Strausberger Torhüter Marvin Jäschke auf Rockenbach da Silva flankte – Tor. Ein mustergültiger Angriff. War das Strausberg das K.O.?

Wer das glaubte, sah sich dann aber doch getäuscht. Mit großer Moral kamen die Strausberger noch einmal ins Spiel. In der Schlussviertelstunde zeigte sich dann, dass auch TeBe nicht ganz sattelfest ist. In der 75. und drei Minuten später belohnten sich der Gastgeber mit zwei Toren durch Mittelstürmer Faton Ademi.

„Wir haben eine Berliner Mannschaft gesehen, die mit brutalem Tempo agieren kann. Leider haben meine Männer den offenbar zu großen Respekt zu spät abgelegt“, sagte Reimann nach dem Spiel.

Sein Kollege Thomas Brdaric zeigte sich zufrieden. „In erster Linie mit dem Ergebnis. Ich klammere die Schlussviertelstunde mal aus. Über die werden wir intern noch mal deutlich reden. Ansonsten haben wir einen großartigen Fußballabend, auch dank des FC Strausberg, heute erlebt.“