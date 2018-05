17. Run & Bike

Hagen Bernard

Neuzelle (MOZ) Von

279 Paare haben bis Donnerstag für die 17. Auflage des Neuzeller Ausdauerwettbewerbes Run & Bike gemeldet. Die 100 Kilometer werden um Mitternacht zum Sonnabend am Klosterportal gestartet, die 45 und 25 Kilometer am Sonnabend Vormittag.

In den zurückliegenden Tagen hat es laut Organisationsleiter Rainer Woellert für den 17. Ausdauerwettbewerb Run & Bike von Neuzelle noch einige Nach- und Ummeldungen gegeben. Am Freitag können noch einige Kurzentschlossene bis 23 Uhr nachmelden. Die Beteiligung sei etwa so wie in den vergangenen Jahren. Etwas mehr Paare als im Vorjahr, als 23 Duos die 100 und 202 Formationen die 45 Kilometer in Angriff genommen hatten, dürften es allerdings schon sein. Dennoch sollte die Rekordzahl von 632 Sportlern, die vor vier Jahren den Wettbewerb beendet hatten, nicht erreicht werden.

Um den Abwärtstrend danach etwas aufzuhalten, hatten die Organisatoren an ihrer Veranstaltung einiges umstrukturiert. So wurde im vergangenen Jahr die Streckenführung massiv verändert und das polnische Nachbarland in den Parcours mit einbezogen. „Als Veranstalter haben wir zwar dort gleichwertige Partner gefunden, doch leider hat sich diese Veranstaltung unter den polnischen Sportlern noch nicht so herumgesprochen. Vielleicht wird es noch“, erklärt Woellert. Partner ist der Klub Sportowy „BiegamBoLubie“ aus Gubin. Für diese Auflage hatte der Verein Neuzeller Run & Bike gar einen neuen Wettbewerb kreiert, den über 25 Kilometer nach Ratzdorf und zurück. Vor allem junge und noch nicht so Ausdauer-erfahrene Sportler sowie in die Jahre gekommene Athleten sollten damit angesprochen werden. Doch die meisten bestreiten weiterhin die 45 Kilometer, dieses Mal haben 176 Teams dafür gemeldet, 70 sind es über 25 Kilometer und 23 über die „Königsdistanz“ von 100 Kilometer.

Über 45 Kilometer hat mit Thomas Gogolin (42 Jahre) und Carolin Mattern (35) eine Mann-Frau-Kombination beste Chancen auf den Gesamtsieg. Mit Felix Ledwig und seiner Mutter Beate Ledwig dürfte ein weiteres Mixed-Paar in diesem Wettbewerb ganz weit vorn landen. Ebenfalls einiges zuzutrauen ist den Seriensiegern über 100 Kilometer, Tim Foerster und David Schulz. Aus beruflichen Gründen müssen beide jedoch derzeit im Training etwas kürzer treten und so haben sie sich für die kürzere Distanz entschieden. Damit könnte für den langen Kanten der Weg endlich frei sein für das Neuzeller Brüder-Paar Sebastian und Matthias Thierbach, das schon oft vergeblich einen Anlauf auf den Gesamtsieg genommen hatte. Auf alle Fälle sollte das Frankfurter Duo Goetz und Claudia Lipinsky zumindest ein Anwärter auf den Mixed-Sieg über 100 Kilometer sein. Einen anderen Superlativ steuert der Eisenhüttenstädter Werner Scholz an. Der 75-Jährige hat alle bisherigen Run & Bike-Wettbewerbe bestritten und erneut gemeldet. Nicht genug haben können vom Run & Bike, bei dem abwechselnd gelaufen und Rad gefahren wird, die Brüder Michael Bräsel und Robert Bräsel. Unter „Neiße-Brüder“ startet die Berliner-Aachener Kombination erst als Nummer 2 über 100 und anschließend als Nummer 101 über 45 Kilometer. Wenn die Bräsels pünktlich zum Start sein wollen, müssen sie den Hunderter unter acht Stunden zurücklegen.

Alle Finisher erhalten wie in den vergangenen Jahren im Ziel eine Medaille. Dieses Mal hat sie die Form der Neuzeller Stiftskirche. Traditionell mit den Startunterlagen gibt es für alle ein Teilnehmer-Shirt.

Abgekehrt mittlerweile sind die Organisatoren vom langen Kulturprogramm vor dem Start. Dennoch erhalten weiterhin Musiker aus der Region eine Chance, sich einem größeren Publikum vorzustellen. Dieses Mal ist es die Neuzeller-Eisenhüttenstädter Formation „Hotel Lunik“, die ab 21.30 Uhr für etwa zwei Stunden die Besucher unterhalten wird. Diese Gruppe war zu dieser Veranstaltung bereits im vergangenen Jahr aufgetreten, damals zum Start über 45 Kilometer am Sonnabend. Altbewährtes mit Neuem verbunden wird dieses Mal auch hinsichtlich der Moderation. Zum bewährten Duo Jürgen Müller aus Neuzelle und dem Henzendorfer Armin Maaß gesellt sich der langjährige Eisenhüttenstädter Gastwirt Egon Nemack. Er wird an der Brücke in Coschen moderieren, wenn die Läufer auf dem Rückweg auf den Oderdamm abbiegen.

Die ersten Läufer werden am Sonnabend kurz nach 6 Uhr erwartet. Während die Ersten des 100 Kilometer-Wettbewerbes sich bereits erholen, stehen die anderen an der Startlinie. Nach einem Warm up mit Franziska Walter begeben sich die Starter über 45 Kilometer um 8 Uhr auf die Strecke, um 8.30 Uhr sind es die über 25 Kilometer. Für die muskalische Umrahmung am Sonnabend sorgt dieses Mal DJ „Night Hawk“. Um 10.30 Uhr beginnen die Siegerehrungen auf der Konzertbühne. Gegen 14 Uhr ist der Wettbewerb beendet.