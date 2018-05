Leidenschaft punktet

Ingo Muhme

Ahrensfelde Das vorgezogene Barnim-Derby vom 26. Spieltagder Fußball-Landesklasse Nord, Grün-Weiß Ahrensfelde gegen Eintracht Wandlitz, hat 210 Zuschauer angelockt. Diese dürften ihr Kommen trotz des 2:2 nicht bereut haben.

Zwar hatte mit Wandlitz nach Spielende nur eine Mannschaft ein Lächeln im Gesicht, dies aber nicht unverdient. „Wir haben drei angeschlagene Spieler im Kader, wollen Ahrensfelde aber schon ärgern“, hatte Eintrachts Mannschaftskapitän Norman Gest noch vor dem Anpfiff gemutmaßt, ohne wirklich zu ahnen, dass nach dem Spiel der Favorit Trübsal blasen würde.

Ahrensfelde hatte in der Anfangsviertelstunde alles in der Hand, spielte überlegen und auch sehenswert. Doch mehr als ein Lattentreffer von Dominic Gesierich sprang dabei nicht heraus (1.). Die frühe verletzungsbedingte Auswechslung von Mark-Nelson Grzyb ließ die Sturmkraft des Favoriten schon etwas erlahmen. Hinzu gesellten sich Konzentrationsmängel im Vorwärtsgang und eine nicht allzu sattelfeste Abwehrarbeit. Wandlitz fand besser ins Spiel und bestrafte nun lethargisch wirkende Hausherren resolut. Pascal Sorgatz beendete einen Wandlitzer Konter mit dem 0:1 (31.). Diesen Ansporn hätte auch Grün-Weiss gebraucht. Man quälte sich aber weiter und hatte Glück, dass Vladimir Pestov in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs per Fernschuss aus 20 Metern zum 1:1 traf (46.).

Die Anfangsminuten nach Wiederanpfiff zeigten ein kaum verändertes Bild. Ahrensfelde schaffte es aber immer mehr in eine Druckphase einzutauchen, die auch dem Umstand geschuldet war, dass bei Eintracht einige schon ihren konditionellen Zenit überschritten hatten. Loris Bethge traf den Querbalken aus achtzehn Metern (48.) und Vladimir Pestov probierte es auch einige Male aus der zweiten Reihe, doch der Favoritenlohn ließ weiter auf sich warten. In der 72. Minute war es dann soweit, zum zweiten Mal hatte Pestov zugeschlagen und die verdiente Führung wiederum per Fernschuss erzielt.

Wandlitz war eigentlich erledigt. Doch Taktikfuchs Trainer Jürgen Beyer glaubte weiterhin an einen Punkterfolg, hatte er seine Eintracht-Männer doch schon vorab sehr gut eingestellt. Zehn Minuten vor Schluss beorderte er Pascal Sorgatz nach vorn. Und dies zahlte sich aus. Ein langer Ball und ganz schlechtes Abwehrverhalten der Ahrensfelder Abwehrriege ließen dem Wandlitzer die Freiheit, doch noch zum Ausgleich einzuschieben (85.).

Dem Fazit „Leidenschaft punktet gegen Qualität“ stimmten beide Trainer nach Spielende ohne Umschweife zu. „Ich bin stolz auf meine Jungs, besonders auf Andy Baumann, der ein Riesenspiel gemacht hat. Taktik und Disziplin haben heute gestimmt, so würde ich das gerne öfter sehen.“ brachte es Jürgen Beyer auf den Punkt. Ahrensfeldes Verantwortlicher Bernd Schönfelder war dagegen schon etwas angesäuert. „Im ersten Durchgang lief nicht viel zusammen, im Zweiten war es dann besser. Aber mit dem Zweikampfverhalten, besonders bei den Gegentoren, bin ich überhaupt nicht zufrieden. Wandlitz hat sich den Punkt aber durchaus verdient.“