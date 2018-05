Union mit Big-Point im Abstiegskampf

Dirk Schaal

Guben (MOZ) Mit einem 4:2-Sieg beim Beesener SV Guben Nord macht Union Klosterfelde einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Brandenburgliga. Als Sechs-Punkte-Spiel bezeichneten die Gubener die Partie der beiden Tabellennachbarn vor der Partie. Mit dem Sieg können sich die Klosterfelder mit drei Punkten vom Tabellenkeller etwas absetzen.

Doch noch will Klosterfeldes Trainer Gern Pröger nicht vom Klassenerhalt sprechen. „In der Liga ist alles möglich, wie gerade auch die letzten Spiele gezeigt haben. Da gewinnen die Kleinen gegen die Großen, vielleicht auch, weil die es nicht mehr so ernst nehmen. Es wäre schade, wenn deshalb der Abstieg entschieden werden würde.“

Ordentlich Druck in Guben zu machen, von der ersten Minute an, das gab Pröger seinen Männern mit auf den Weg. Und die setzten auch des Trainers Worte in die Tat um und drängten mächtig auf das Gubener Tor. Einen Klosterfelder Angriff konnte der herausgeeilte Keeper Danny Hübner nur halbherzig klären, Morten Jechow nahm aus 30 Metern Maß auf das leere Tor, doch er traf nur die Latte. Im Nachsetzen schob Steven Nowark das Leder zur 1:0-Führung über die Linie (13.). Kurz darauf startete Nowark auf der rechten Seite bis in den Sechszehner der Gastgeber durch. Seinen Pass vor das Tor konnte Raif Yaman seelenruhig zum 2:0 verwerten (16.). In der Folge ließ Union etwas die Zügel schleifen und Guben kam zurück in die Partie. „Lange Bälle in die Spitze und aggressiver Einsatz in den Zweikämpfen machten uns zu schaffen“, erklärte Pröger. So kamen die Gubener auch prompt durch Florian Kunzke zum Anschlusstreffer (26.). Mit schnellen Gegenstößen drängten die Barnimer immer wieder vor das Gubener Tor. Noch vor der Pause erhöhte Nowark nach schöner Einzelleitung auf 3:1 für Klosterfelde (39.).

Auch nach dem Wechsel boten sich Union immer wieder Tormöglichkeiten, die jedoch nicht genutzt wurden. Stattdessen witterte Guben nach dem erneuten Anschlusstreffer zum 2:3 Morgenluft. Klosterfelde kam unter Druck, doch befreite sich immer wieder mit schnell vorgetragenen Kontern, die sie jedoch nicht in Tore ummünzen konnten. In der Nachspielzeit, eigentlich schon der letzten Aktion des Spiels, war selbst der Gubener Torhüter bei einem Freistoß mit in die Spitze aufgerückt. Der Ball landete jedoch bei der Defensive der Gäste, die Yaman nun mit langem Ball in die andere Richtung schickten. Im Laufduell blieb der Klosterfelder Sieger und schob zum 4:2 ein (95.). (dl)

Union: Tietz – Rathmann, Nowark, Ehweiner (73. Ehweiner), Marz (78. Bluhm), Laletin, Borchert (59. Kraatz), Yaman, Morton Jechow, Norman Jechow, Klaka