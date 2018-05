Thomas Gogolin holt erneut EM-Bronze

Hagen Bernard

Vejle Der 42-jährige für den MSV Tripoint Frankfurt startende Eisenhüttenstädter Thomas Gogolin hat sich wie im Vorjahr bei der Europameisterschaft im Duathlon eine Bronzemedaille geholt. Er startete im dänischen Vejle in der Altersklasse 40 bis 44 Jahre über die Mitteldistanz von zehn Kilometer Lauf, 60 Kilometer Rad und wieder zehn Kilometer Lauf.

Nachdem der Eisenhüttenstädter am Freitag angereist war, hatte er sich am Sonnabend Vormittag die Startunterlagen abgeholt. Als Erstes fuhr er wie im Vorjahr mit dem Rad die Velostrecke ab. „Die Radstrecke hatte es wirklich in sich. Die 30-Kilometer-Runde, die es im Wettkampf zweimal zu fahren galt, hatte etwa 370 Höhenmeter pro Runde und zwei richtige schwere Schlüsselstellen“, berichtet Gogolin. Dabei gab es einen Anstieg von etwa einen Kilometer mit einer Steigung von durchschnittlich neun Prozent, die maximale Steigung lag bei 17,3 Prozent. Nach einer Abfahrt gab es noch ein 60 Meter langes Stück mit grobem Kopfsteinpflaster, auf dem es laut Gogolin extrem gefährlich war. Hingegen war die 2,5-Kilometer-Laufrunde ganz flach, sie wies jedoch sehr viele Richtungswechsel auf.

Der Start erfolgte am Sonntag Vormittag bei 16 Grad Celsius und Sonnenschein. Gogolin startete aus der zweiten Reihe und fand sich schnell um Position 25 wieder. Im Laufe der zehn Kilometer konnte er sich noch bis auf Platz 17 vorlaufen. „Ich bin wirklich volles Rohr gelaufen. Nach 34:58 Minuten lief ich in die Wechselzone ein“, berichtet Gogolin. Der erste Wechsel lief nach seiner Ansicht perfekt und nach nur 36 Sekunden saß er als 15. auf dem Rad. „In der ersten Runde war noch sehr viel um mich los. Kurz vor Rundenende verpasste ich eine 90-Grad-Kurve und verlor etwa 20 Sekunden. Ein Streckenposten hatte mich leider zu spät gesehen.“ Zum Abschluss der ersten Radrunde war Gogolin 13.

„Trotzdem merkte ich, dass ich heute keinen richtigen Druck auf das Pedal bekomme. Nach 40 Kilometer stand ich sogar kurz vor Waden-Krämpfen, konnte die Beine aber nochmal lockern. In der zweiten Radrunde war ich fast die ganze Zeit alleine. Das vordere Feld hatte sich komplett auseinander ausgezogen“, erzählt Gogolin. Am Ende der zweiten Runde hatte ihn noch ein Duathlet aus Deutschland überholt. Als 14. ging er somit auf die abschließenden zehn Kilometer. Wo er in seiner Alterklasse lag, konnte er nicht einschätzen. „Ich wusste nur, dass ich hinter Wim de Coene lag, den ich letztes Jahr in Sankt Wendel beim abschließenden Lauf noch überholen konnte.“

Beim Anlaufen seien die Beine schwer gewesen. Nach 300 Meter sah er Wim de Coene entgegen kommen. „Leider hieß das für mich, dass er etwa drei Minuten Vorsprung hatte.“

Zum Ende der zweiten Runde hatte dann Gogolin seinen Laufrhythmus gefunden und wurde etwas schneller. „Ich hoffte nur, dass nicht mehr als ein weiterer Sportler meiner Altersklasse vor mir lag.“ Nach 2:57:37 Stunden lief er dann als Zwölfter ins Ziel. Für die abschließenden zehn Kilometer hatte er 37:30 Minuten benötigt. „Im Ziel fragte ich Wim gleich, wie sein Rennen lief und auf welcher Position er eingelaufen ist. Er sagte, dass er einen perfekten Tag hatte und er wusste auch schon, dass er die Altersklassen-Wertung gewonnen hatte.

Fünf Minuten später dann die Gewissheit, dass erneut eine Bronzemedaille herausgesprungen war. „Nach dem Rennverlauf war ich auch mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Das Rennen lief besonders auf dem Rad so gar nicht wie erhofft. Dass auf dem Rad alle vor mir platzierten Sportler schneller waren als ich, habe ich so noch nie bei einem Duathlon erlebt. Zumindest ist es eine Bestätigung für mein Empfinden auf dem Rad. Ich habe vielleicht etwas zu unspezifisch für diesen Radkurs trainiert, zu wenig im welligen Gelände, wo man gezwungen ist, ständig den Rhythmus zu wechseln“, lautet das Fazit von Thomas Gogolin.

Neben 27 Profis waren 172 Alterklassenathleten aus 18 Ländern gestartet. In der Altersklasse M40 gewann als Gesamtsechster der Belgier Wim de Coene (2:53:28 Stunden) vor dem Dänen Karsten Dahl (2:53:59) und Thomas Gogolin vom MSV Tripoint Frankfurt (2:57:23).

Am Sonnabend steht für Gogolin bereits der nächste Wettkampf an. Dann startet er zusammen mit der 35-jährigen Carolin Mattern beim 17. Neuzeller Run & Bike über 45 Kilometer. „Caro und ich freuen uns jetzt auf den Run & Bike. Wir wollen mal versuchen, auch die Gesamtwertung zu gewinnen. Mal schauen ob das gelingt und wie groß die Konkurrenz ist.“