Gefragt ist nun Fantasie

Potsdam (MOZ) Die Landtagsabgeordneten taten sich in der vergangenen Legislaturperiode schwer damit, in ihr neues Gebäude zu ziehen. Schließlich war es äußerlich die Kopie des alten Potsdamer Stadtschlosses und die Befürchtung groß, dass der auch von der Großspende Hasso Plattners bezahlte Bau in der Bevölkerung nicht gut ankommt. Die Befürchtungen waren unnötig. Das Landtagsschloss trifft auf große Akzeptanz und zieht jährlich tausende Besucher an.

Allmählich wäre es an der Zeit, dass sich der Landtag auch mit seinem Gebäude in Gänze identifiziert und sich auch für den historischen Schmuck zu interessieren beginnt. Der rührige Schlossverein sammelt die Gelder für die Wiederherstellung der Figuren. Aber es ist unverständlich, warum er auch die Kosten – rund 7000 Euro pro Figur – für deren Aufstellung samt Absperrung tragen muss. Mit etwas Fantasie ließen sich dafür beispielsweise Benefizkonzerte im Schlosshof organisieren. Man muss sich nur etwas für seinen Arbeitsort begeistern.