Zahl der Zeckenbisse auf Vorjahresniveau

dpa

Potsdam (dpa) In einigen Regionen Brandenburgs sind seit Jahresbeginn mehr Menschen durch Zeckenbisse erkrankt als im Vergleichszeitraum 2017.

Insgesamt gesehen bewegt sich die Zahl der Borreliose-Fälle aber auf dem Vorjahresniveau, wie das Gesundheitsministerium auf dpa-Anfrage in Potsdam mitteilte. Bis Anfang Mai seien 135 Fälle gemeldet worden. Im Vergleichszeitraum 2017 seien es 133 gewesen.

Die regionalen Unterschiede sind dabei groß: Die landesweit meisten Fälle meldete der Landkreis Barnim mit 23, gefolgt von der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel (21). Beide Male gab es Steigerungen bei den Borreliose-Zahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch in anderen Regionen gingen sie nach oben. Zum Beispiel in der Landeshauptstadt Potsdam von 3 auf 11.

Es gibt aber auch die umgekehrte Entwicklung. Im Landkreis Märkisch-Oderland etwa gingen die Erkrankungen von 13 auf 1 zurück. Ebenso im Landkreis Dahme-Spreewald von 19 auf 8. Bislang keine Borreliose-Meldungen gab es in Cottbus und dem Landkreis Elbe-Elster. Das war auch im Vergleichszeitraum 2017 so gewesen.

Bei der Krankheit gelangen durch Zeckenbisse Bakterien - Borrelien - in den menschlichen Körper, was zu Infektionen führen kann. Laut Gesundheitsministerium treten diese überwiegend von Februar/März bis Oktober auf - bei entsprechendem Wetter kann das aber abweichen. So gibt es den Angaben zufolge Hinweise darauf, dass Zecken in Deutschland zunehmend ganzjährig aktiv sind.

Im gesamten Jahr 2017 stieg die Zahl der Borreliose-Erkrankungen in Brandenburg nach früheren Angaben des Ministeriums um rund 70 auf 1620.