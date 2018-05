Kleines Dorf voller Stolz auf Geschaffenes

Eva-Martina Weyer

Rosow (MOZ) Ein kleines Dorf im nördlichsten Zipfel des Amtes Gartz stellt vier tolle Tage auf die Beine und gibt eine Festschrift heraus. Rosow begeht sein 775-jähriges Bestehen, und seit dem 10. Mai wird dort gefeiert. Zuerst gab es eine Herrentagsparty mit Wettkämpfen, vom Freitag bis zum Sonnabend geht es weiter mit viel Programm und einem historischen Festumzug, den die Einwohner selbst gestalten. Schenkt man dem langjährigen Ortsvorsteher Karl Lau Glauben, dann stellen die rund 150 Dorfbewohner in diesem Umzug viel auf die Beine.

Rosow hat ein reges Vereinsleben und eine aktive Freiwillige Feuerwehr. Das Dorf ist stolz auf seine Geschichte. Das wird deutlich, wenn man in der soeben erschienenen Festschrift zum Dorfjubiläum blättert. Während der Jahrfeier ist diese Festschrift zu haben. Der Ortsbeirat mit Karl Lau und seinen Mitstreitern Udo Augustinat und Dieter Schröder hat sie in liebevoller Fleißarbeit herausgegeben. Die Festschrift lebt von Fotografien, Fakten und persönlichen Schilderungen einiger Dorfbewohner. Sogar polnische Familien kommen zu Wort, die in Rosow ein neues Zuhause gefunden haben.

„Rosow war und ist seit Jahrhunderten Heimat für viele Menschen. Eine florierende Landwirtschaft mit ihren notwendigen Handwerksbetrieben und mit einem möglichen Wechsel zwischen Arbeit und Erholung an der Oder und auch an der Ostsee ließen ein blühendes Dorf gedeihen“, heißt es darin. Die erste bekannte urkundliche Erwährung fand Rosow 1243 in einer Stiftungsurkunde des Jungfrauenklosters der Zisterzienser von Stettin.

Gleichwohl erinnert die Festschrift auch an traurige Kapitel der Dorfgeschichte. So zum Beispiel an den Zweiten Weltkrieg und die entbehrungsreichen Jahre zwischen 1945 und 1955. Zum Kriegsende war das Dorf zerstört, die Äcker der Bauern lagen brach, Flüchtlinge kehrten zurück und Vertriebene suchten eine Bleibe. Dieses Kapitel der Dorfgeschichte ist nicht nur in der Festschrift nachzulesen. Es wird seit Juni 2007 auch in der Gedächtniskirche Rosow auf emotionale Weise erlebbar. Eine Ausstellung widmet sich dem Thema Flucht, Vertreibung und Neuanfang. Die Kirche ist aber auch Kulturstätte für Rosow.