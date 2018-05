Frühblüher für Schlaglöcher

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Mitten auf der vielbefahrenen Kreuzung von Eberswalder und Schönholzer Straße in Finow haben Martin Knoll und Viktor Jede jetzt ein Schlagloch mit Begonien bepflanzt. Für etwa eine Minute waren die bunt blühenden Schönheiten in dem sechs Zentimeter tiefen und 20 Zentimeter langen Fahrbahnriss zu finden, dann haben die beiden selbsternannten Stadtgärtner sich und die Blumen wieder in Sicherheit gebracht.

Ihre spektakuläre Aktion begründen die beiden Finower mit Notwehr. „Wir haben keine andere Möglichkeit mehr gesehen, den Landesbetrieb Straßenwesen auf die Gefahr für Leib und Leben hinzweisen, die von diesem und vielen anderen Schlaglöchern auf der innerörtlichen Bundesstraße 167 ausgehen“, sagt Viktor Jede, der sich für das Bündnis Eberswalde kommunalpolitisch engagiert. Nicht einmal als Stadtverordneter komme er mit seiner Kritik an den unhaltbaren Zuständen in vielen Fahrbahnbereichen an den Landesbetrieb heran. „Auch bei Straßen, für die Eberswalde zuständig ist, gibt es Schäden. Aber da ist wenigstens der Versuch zu erkennen, zeitnah Abhilfe zu schaffen“, ergänzt Martin Knoll.

Das kurzzeitig bepflanzte Schlagloch auf der Linksabbiegerspur in Richtung Finowfurt könne Rad- und Motorradfahrern zum Verhängnis werden, betont Viktor Jede. „Wir behalten uns vor, mit vergleichbaren und anderen Aktionen auf weitere Missstände aufmerksam zu machen“, kündigt Martin Knoll an.

Die Initiatoren sind gespannt, wie ihr Bepflanzungseinsatz in den sozialen Netzwerken und vor allem beim Landesbetrieb ankommt.

„Wir wissen, dass die Eberswalder Straße von der Feuerwache bis zum Kleinen Stern teilweise in einem unbefriedigenden baulichen Zustand ist“, antwortet Cornelia Mitschka, die im Landesbetrieb Straßenwesen die Pressearbeit verantwortet. Die zuständige Straßenmeisterei bemühe sich, Schlaglöcher und Ausbruchstellen umgehend zu beseitigen, um die Befahrbarkeit zu sichern. Jedoch hätten nach dem letzten Frost, der etwa vier Wochen zurückliege, noch nicht alle Winterschäden restlos behoben werden können. Der Reparatur-Auftrag für Finow sei ausgelöst.